Abdülhamid Han Gemisi sondaja başladı! Bakan Bayraktar açıkladı: 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz...

"ÜRETİMİMİZ BUGÜN İTİBARIYLA 110 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKMIŞ DURUMDA"
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak hedefiyle yurt içi ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, farklı coğrafyalarda çeşitli projeler yürütüldüğünü ifade etti.
Bayraktar, Türk tersanelerinde yapılan Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin ilk kez başka ülkede göreve başladığını, Somali'de petrole yönelik 6-7 ay sismik arama yapılacağını söyledi.
Yurt dışında petrol üretim faaliyetlerine ilişkin konuşan Bayraktar, "Bizim petrolde Irak'ta, Rusya'da ve Azerbaycan'da yaklaşık günlük 40 bin varillik bir üretimimiz var. Türkiye üretimimiz bugün itibarıyla 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, Gabar'da günlük üretimin 56 bin 700 varile ulaştığını, Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da yeni sahalarla yeni keşifler hedeflendiğini dile getirdi.
Doğal gazda ise, Hazar Denizi'nde Şah Deniz Projesi'ndeki ortaklıklar vesilesiyle Türkiye'de üretilenden daha fazla miktarın üretildiğini dile getiren Bayraktar, "Libya'da, Nijer'de, Sudan'da, Somali'de ve diğer coğrafyalarda hem petrol, hem doğal gaz, hem madenlerle alakalı somut projeleri geliştiriyoruz. Nijer'de üç tane altın sahasında faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor. İnşallah 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.