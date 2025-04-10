Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:42
SON DAKİKA! Benzine çifte indirim: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak yurt içinde akaryakıta üst üste indirim geldi. Motorine indirim Çarşamba gününden itibaren pompaya yansırken benzin için ikinci indirimin yolda olduğu öğrenildi. Benzin fiyatlarına dün gece 2 lira 13 kuruşluk bir indirim geldi. Brent petrol fiyatlarının 60 doların altına düşeceği endişesi devam ediyor. Benzine indirim ne kadar olacak? 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları…