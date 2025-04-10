SON DAKİKA! Benzine çifte indirim: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM YOLDA

Öte yandan benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Bu indirimin gelmesi halinde iki günden benzinde toplam 3 lira 30 kuruşluk düşüş gerçekleşmiş olacak.