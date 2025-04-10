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Haberler Galeri SON DAKİKA! Benzine çifte indirim: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:42

SON DAKİKA! Benzine çifte indirim: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak yurt içinde akaryakıta üst üste indirim geldi. Motorine indirim Çarşamba gününden itibaren pompaya yansırken benzin için ikinci indirimin yolda olduğu öğrenildi. Benzin fiyatlarına dün gece 2 lira 13 kuruşluk bir indirim geldi. Brent petrol fiyatlarının 60 doların altına düşeceği endişesi devam ediyor. Benzine indirim ne kadar olacak? 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA! Benzine çifte indirim: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası benzin ve motorine üst üste indirimler geldi. Benzine dün gece gelen indirimin dışında yeni bir indirim daha geleceğe öğrenildi. İşte 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA! Benzine çifte indirim: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

PETROL FİYATLARINA TARİFE ETKİSİ

Brent petrol fiyatları dün 60 doların altına doğru ilerledi. Yüzde 13'den fazla değer kaybeden petrol perşembe günü yüzde 4 değer kazanarak toparlanmaya başladı. Yeni güne 65 dolar bandında başlayan petrol, dün ABD ile Çin arasında alevlenen tarife savaşları ile baskı altında kalmaya devam etti.

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SON DAKİKA! Benzine çifte indirim: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Çin'in Amerikan mallarına uyguladığı gümrük vergisini %84'e çıkarmasının hemen ardından Çin'den jest hızıyla cevap geldi. Pekin, ithalatına uygulanan gümrük vergisini derhal yürürlüğe girecek şekilde %125'e çıkardı. Bu hamleler her iki büyük ekonomiden gelen petrol talebiyle ilgili endişeleri artırdı.

SON DAKİKA! Benzine çifte indirim: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

OPEC+ yakın zamanda mayıs ayında üretimi artırmayı hedeflediğini açıkladı. Petrol üreten ülkelerin aldığı kararda zaten aşırı arz olan bir pazarda arzı artırdı.

SON DAKİKA! Benzine çifte indirim: Bu gece yarısı fiyatlar yeniden değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM YOLDA

Öte yandan benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Bu indirimin gelmesi halinde iki günden benzinde toplam 3 lira 30 kuruşluk düşüş gerçekleşmiş olacak.