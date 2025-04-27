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Haberler Galeri Altın yatırımcısına son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira için net tarih verildi!
Giriş Tarihi: 27.04.2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 18:20

Altın yatırımcısına son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira için net tarih verildi!

Altın fiyatlarıyla son dakika açıklaması geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. 4 bin 300 lira seviyelerini gören gram altın 4 bin 70 TL seviyelerine çekildi. Öte yandan uzmanlardan altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya çok önemli uyarılar yapıldı. Düşen altın fiyatlarıyla ilgili panik yapmayın uyarısı yapan uzmanlar gram altında 6 bin lira için net tarihi verdi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Altın yatırımcısına son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira için net tarih verildi!

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya önemli uyarı yapıldı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Altın yatırımcısına son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira için net tarih verildi!

Altın fiyatlarında uzun süredir devam eden yükseliş trendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı ek gümrük vergileri sonrası zirve yapmıştı. Ancak 25 Nisan Cuma günü piyasalarda beklenmedik bir yön değişimi gözlendi. Gram altın, gün içerisinde yüzde 1,42 oranında değer kaybederek 4 bin 70 TL seviyelerine geriledi. Aynı şekilde ons altın da yüzde 1,51'lik bir düşüş yaşayarak yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açtı.Özellikle ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin altın fiyatları üzerinde oluşturduğu baskı, kısa sürede yerini kar realizasyonlarına bıraktı

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Altın yatırımcısına son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira için net tarih verildi!

Özellikle ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin altın fiyatları üzerinde oluşturduğu baskı, kısa sürede yerini kar realizasyonlarına bıraktı

Altın yatırımcısına son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira için net tarih verildi!

Analistler, altının son dönemde hızlı değer kazanmasının ardından doğal bir düzeltme sürecine girdiğine işaret ederken, kısa vadede volatilitenin artabileceğini belirtiyor.

Altın yatırımcısına son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira için net tarih verildi!

Ekonomistler, dolar endeksindeki toparlanmanın ve ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişin de altındaki satış baskısını artırdığını vurguluyor. Bu gelişmelerin etkisiyle, yatırımcıların güvenli liman arayışlarında kısa vadeli değişimlerin yaşanabileceği ifade ediliyor.