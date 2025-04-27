Giriş Tarihi: 27.04.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
18:20
Altın yatırımcısına son dakika uyarısı! Gramda 6 bin lira için net tarih verildi!
Altın fiyatlarıyla son dakika açıklaması geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. 4 bin 300 lira seviyelerini gören gram altın 4 bin 70 TL seviyelerine çekildi. Öte yandan uzmanlardan altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya çok önemli uyarılar yapıldı. Düşen altın fiyatlarıyla ilgili panik yapmayın uyarısı yapan uzmanlar gram altında 6 bin lira için net tarihi verdi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...