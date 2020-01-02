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sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek

sahipleri dikkat! Egzoz muayenesinde yeni sisteme geçildi. Muayene yaptırmayan araç sahipleri otomatik olarak belirlenip ceza kesilecek. Sistem şimdilik bir ilimizde devreye girdi. Bundan böyle Elektronik Denetleme Sistemi devreye girdi. Artık yaptırılmayan araçlar trafikte otomatik olarak belirlenecek. İşte tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişikliğin detayları...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 07:29
Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek

Çevre Kanunu gereğince trafiğe kayıtlı araçların egzoz emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek

YAKLAŞIK 500 BİN ARAÇ TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK DURUMDA

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 araçtan yaklaşık 17 milyon 500 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

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Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek

Geçen yıl muayene yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 aracın yaklaşık 500 bininin herhangi bir nedenle trafiğe çıkamayacak durumda olduğu tahmin ediliyor. 1 milyon 431 bin 125 sahibi ise egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmadı.

Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYAN ARAÇLARA 895 LİRA CEZA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni uygulaması Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yaklaşık bir milyon 500 bin takipten kaçamayacak.

Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek

yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 895 lira para cezası verilecek.

Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek

2020 EGZOZ EMİSYON CEZASI

Standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezası uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek

SİSTEM ARAÇLARA MONTE EDİLECEK

Sistem, egzoz gazı emisyon ölçüm aracına monte edilecek. Ölçüm yaptırmayanlar anında plakadan tespit edilecek.

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