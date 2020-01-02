Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek
Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı! Sistem otomatik ceza kesecek
Araç sahipleri dikkat! Egzoz muayenesinde yeni sisteme geçildi. Muayene yaptırmayan araç sahipleri otomatik olarak belirlenip ceza kesilecek. Sistem şimdilik bir ilimizde devreye girdi. Bundan böyle Elektronik Denetleme Sistemi devreye girdi. Artık egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte otomatik olarak belirlenecek. İşte tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişikliğin detayları...
Giriş Tarihi: 02.01.2020
07:26
Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
07:29
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