Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
10:10
Bakan Işıkhan'dan çalışma saatleri ile ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmadan, üretmeden ve katma değer yaratmadan yana olduklarını vurgulayarak "Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiği zaman da bizim sosyal paydaşlarımızla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ettiğimiz konu bu; bizim güçlü bir Türkiye oluşturabilmek, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için bırakın çalışma saatlerini, daha fazla çalışmamız gerek, daha fazla üretimde bulunmamız gerek." dedi.