Bakan Kurum’dan İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına ilişkin açıklama

DEPOZİTO SAHA YÖNETİM SİSTEMİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK
Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın bu yılın sonuna kadar 81 ilde hayata geçireceği Depozito Saha Yönetim Sistemi'ne (DSYS) katkısının önemine değindi.
Bankanın bu kapsamda bankacılık altyapısı ile sisteme entegre olacağını, marka belirliliği ve finansal bağlamda da gücüne güç katacağını ifade eden Kurum, bu projeyle bir nevi 85 milyon vatandaşa dokunulacağını, bu anlamda tasarrufun sağlanacağını, üretime ve istihdama da katkı verileceğini söyledi.
Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök de DSYS'ye ilişkin, "Sistem, son günlerin en önemli finansal-teknolojik ürünüdür. e-Devlet'ten sonra en yaygın kamu aplikasyonu olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) Emlak Katılım Portföy Şirketi'nin kurulması için izin çıktığını, hedeflerinin portföy şirketinde en önemli varlıkların bir araya getirilip, kaynak sağlamak olduğunu aktaran Gök, Tasarruf Finansman Şirketi'nin de kurulmasına ilişkin ön onayın alındığını bildirdi.