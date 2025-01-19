Bakan Kurum’dan İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına ilişkin açıklama

"ETKİN BİR İŞBİRLİĞİNİ YÖNETEN BANKA HALİNE GELDİ"

2024 sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım Bankasını "konut ve gayrimenkul piyasasını domine eden yapıda" diye tanımlayan Kurum, "Kıymetli genel müdürümüz 2025 yılı hedeflerini açıklarken halka arzı açıkladı ki doğru bir ihtiyaç. Yani bu manada hem sermayesini artıracak hem de kredi ve finans kapasitesini artırmaya yönelik, uluslararası manada da yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte adını bir üst noktaya taşıyabilecek bir konuma kavuşabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Emlak ve Eytam Bankası olarak yola çıkan Emlak Katılım Bankasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle güçlendiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Köklü geçmişi olan Emlak Bankası, maalesef liyakatli olmayan ellerde zaman içerisinde geri gitmiş, atıl kalmış. Ülkemize, milletimize sağladığı o katkıları bitirip tasfiye sürecine girmişti. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Gelinen zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 21 Mart 2019'da bizlerin, ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla katılım finans kurumu olarak yeniden hayat buldu. Hamdolsun bugün çok daha güçlü, çok daha verimli ve ilgili kuruluşlarımızla, kurumlarımızla etkin bir işbirliğini yöneten bir banka haline geldi. 1987'de TOKİ'nin kurulmasıyla birlikte belki bu ihtiyaç azaldı ama ben hatırlıyorum, Emlak Bankasının kuponlarından biriktirip ev alan birçok vatandaşımız olduğunu da biliyorum."