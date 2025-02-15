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Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:53

Bakanlığın Sarp Gümrük Kapısı'nda ele geçirdikleri şok etti

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 su kaplumbağası ele geçirdi.

AA
Bakanlığın Sarp Gümrük Kapısı’nda ele geçirdikleri şok etti

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan 910 su kaplumbağası ele geçirdi.

Bakanlığın Sarp Gümrük Kapısı’nda ele geçirdikleri şok etti

SARP GÜMRÜK KAPISI'NDA 910 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluk belirlendi. Detaylı aramalarda, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 910 su kaplumbağası bulundu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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