Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
12:42
Bakanlık o sektörleri mercek altına aldı: Hatalı KDV oranları saptandı! Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadeleye devam
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." mesajı doğrultusunda denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde alışverişin yoğunlaştığı sektörlere yönelik denetim gerçekleştiren Bakanlık ekipleri tarafından hatalı KDV oranları uygulayanlar saptandı. Bakan Şimşek, "Bayramda da yoğun çalışmalarımız sürüyor. Vergide adaleti sağlamak için kayıt dışılıkla mücadeleye devam." dedi.