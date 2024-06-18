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Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 12:42

Bakanlık o sektörleri mercek altına aldı: Hatalı KDV oranları saptandı! Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadeleye devam

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." mesajı doğrultusunda denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde alışverişin yoğunlaştığı sektörlere yönelik denetim gerçekleştiren Bakanlık ekipleri tarafından hatalı KDV oranları uygulayanlar saptandı. Bakan Şimşek, "Bayramda da yoğun çalışmalarımız sürüyor. Vergide adaleti sağlamak için kayıt dışılıkla mücadeleye devam." dedi.

Bakanlık o sektörleri mercek altına aldı: Hatalı KDV oranları saptandı! Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadeleye devam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." mesajı doğrultusunda denetimler sürüyor.

Bakanlık o sektörleri mercek altına aldı: Hatalı KDV oranları saptandı! Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadeleye devam

"KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELEYE DEVAM"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Bayramda da yoğun çalışmalarımız sürüyor.

Vergide adaleti sağlamak için kayıt dışılıkla mücadeleye devam."

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Bakanlık o sektörleri mercek altına aldı: Hatalı KDV oranları saptandı! Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadeleye devam

ÜLKE GENELİNDE BAYRAM DENETİMLERİ YAPILDI

Buna göre, 11 Haziran'dan bayram arifesi 15 Haziran gün sonuna kadar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükelleflere yönelik ülke genelinde bayram denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında Gaziantep'teki baklavacılarda hasılat tespiti de gerçekleştirildi.

Bayram öncesi dönemde 8 bin 227 mükellef denetime tabi tutuldu. Denetimlerde kayıt dışı hasılat tespitinde bulunuldu, söz konusu mükellefler incelemeye sevk edildi.

Bakanlık o sektörleri mercek altına aldı: Hatalı KDV oranları saptandı! Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadeleye devam

HATALI KDV ORANI UYGULAYANLAR SAPTANDI

Ekipler, 195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığını, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun bulunmadığını belirledi.

İncelemelerde 13 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığı, 298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat gerçekleştirdiği, 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve kayıt dışı 18 işçi çalıştırıldığı tespit edildi.

Anılan işletmeler, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.

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