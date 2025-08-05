Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! Rakamlar arttı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 21.000 TL'ye varan promosyon ve ödül!

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart ya da Paracard'la alışverişe 6.000 TL bonus sizi bekliyor.

Emekli maaş müşterilerimizin Garanti BBVA ATM'lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamaktadır. (Ücretsiz çekim, 20.000 TL'ye kadar olan emekli maaşlarının çekilmesi halinde geçerlidir.) Emekli maaş tutarı 20.000 TL üzeri olan emeklilerimiz de Garanti BBVA ATM'lerinden emekli maaşlarının 20.000 TL'ye kadar olan kısmını limit aşım ücreti ödemeden çekebilirler.