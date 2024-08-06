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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:40

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Benzin fiyatı BRENT'teki düşüşlerden sonra geriledi. BRENT yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı (motorin fiyatları) için yeni indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki sektör temsilcilerinden konuyla ilgili açıklama geldi mi? İndirim sonrası benzin fiyatı ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Benzin fiyatı geriledi. Brent petroldeki düşüşler devam etti. Devam eden düşüşlerin benzin veya mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATI DÜŞTÜ

Brent petroldeki düşüş benzin fiyatı tarafına indirim olarak yansıdı. Araç sahipleri, brent petrol 77 doların altında fiyatlanmaya devam ederken yeni indirim gelecek mi merak ediyor. Peki mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan BRENT neleri fiyatlıyor? Benzine gelen indiim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Merak edilenler yanıt buldu.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

MAZOT VE BENZİN FİYATI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT NELERİ FİYATLIYOR?

  • Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri
  • Fed'in eylül ayı için faiz indirimi sinyali vermesi
  • Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyon
  • Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş alana yayılabileceği endişeleri
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 43,51 TL
Mazot fiyatı: 43,64 TL

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

ANKARA

Benzin fiyatı: 44,05 TL
Mazot fiyatı: 44,22 TL

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