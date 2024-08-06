Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
15:40
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Benzin fiyatı BRENT'teki düşüşlerden sonra geriledi. BRENT yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı (motorin fiyatları) için yeni indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki sektör temsilcilerinden konuyla ilgili açıklama geldi mi? İndirim sonrası benzin fiyatı ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları...