BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATI DÜŞTÜ

Brent petroldeki düşüş benzin fiyatı tarafına indirim olarak yansıdı. Araç sahipleri, brent petrol 77 doların altında fiyatlanmaya devam ederken yeni indirim gelecek mi merak ediyor. Peki mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan BRENT neleri fiyatlıyor? Benzine gelen indiim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Merak edilenler yanıt buldu.