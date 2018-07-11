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Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...

, 'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Bakan Albayrak, ve Bakanı iken birçok büyük projeye imza attı. İşte Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki serüveni imza attığı büyük projeler...

Giriş Tarihi: 11.07.2018 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 12:59
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Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
Berat Albayrak Enerji Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...

ENERJİ ALANINDA BÜYÜK ATILIMLARA İMZA ATTI

, 'ın Bakanlığı görevi yürüttüğü süre zarfında enerji alanında büyük atılımlara imza attı. Yakın, orta ve uzun vadede Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına stratejik adımlar atılırken, enerjide yerlileşme oranı artırıldı. Yenilenebilir enerji alanında dünyaya örnek olacak projeler gerçekleştirildi. Albayrak döneminde Türkiye enerji ve yeraltı kaynakları bakımından büyük atılımlara ve projelere imza attı.

İşte Berat Albayrak'ın Enerji ve Bakanlığı döneminde yaptıkları...

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Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
Berat Albayrak Enerji Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
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Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
Berat Albayrak Enerji Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
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Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
Berat Albayrak Enerji Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
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Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
Berat Albayrak Enerji Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
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Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
Berat Albayrak Enerji Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
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Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
Berat Albayrak Enerji Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...
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