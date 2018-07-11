Berat Albayrak Enerji Bakanlığı sürecinde neler yaptı? İşte Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemi...

ENERJİ ALANINDA BÜYÜK ATILIMLARA İMZA ATTI

Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı görevi yürüttüğü süre zarfında enerji alanında büyük atılımlara imza attı. Yakın, orta ve uzun vadede Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına stratejik adımlar atılırken, enerjide yerlileşme oranı artırıldı. Yenilenebilir enerji alanında dünyaya örnek olacak projeler gerçekleştirildi. Albayrak döneminde Türkiye enerji ve yeraltı kaynakları bakımından büyük atılımlara ve projelere imza attı.

İşte Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yaptıkları...