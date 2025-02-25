Çalışma hayatı sil baştan! Annelere özel programlar, emekliye çift maaş: Esnek çalışma gelecek mi? İşte detaylar...

MESAİ SÜRELERİ KISALACAK MI?

Aslında çalışma hayatında verimi artırmak, sosyal hayat iş hayatı dengesini kurmak adına yeni modeller de devreye alınacak. Bunlardan birisi de esnek çalışma modeli. Çalışma saatlerinin iş-aile hayatı dengesini sağlayacak şekilde düzenlenmesini sağlayacak model de önümüzdeki dönemlerde devreye girecek. Bunun yanında yarı zamanlı çalışma modelleri de yeniden organize edecek. Bütün bu yeni modeller sektörde olduğu kadar kamuda da kullanılacak. Böylece hemen her konuda olduğu gibi çalışma hayatımız da çağın gerektirdiği reformları yapmış olacak. Mesailerin düşürülüp haftalık tatil sürelerinin uzatılması konusu da bilim insanlarınca değerlendiriliyor. Hatta Avrupa'da birçok ülkede bu konuda pilot uygulamalar yapılıyor ve başarı da elde ediliyor.