Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
09:41
Çalışma hayatı sil baştan! Annelere özel programlar, emekliye çift maaş: Esnek çalışma gelecek mi? İşte detaylar...
Orta Vadeli programlarda da ortaya konulduğu gibi yeni dönemde çalışma hayatında önemli değişiklikler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre konuşmasında bunun önemli sinyallerini de verdi. Özellikle esnek ya da uzaktan çalışma, mesai sürelerinin kısalması gibi konular işverenlerin ve çalışanların sık sık gündemine geliyor. İşte tamamlayıcı emeklilik sisteminden annelere özel programlara kadar çalışma hayatında yapılacak yenilikler....