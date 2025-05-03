Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
11:54
EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU! SGK Bağkur emeklisi için promosyonlara mayıs ayarı: Tutar 27 bin liraya dayandı
Emekli banka promosyonu kampanyaları mayıs ayının gelmesiyle yenilendi. Kamu bankaları ve özel bankalar emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. Bankalar promosyon tutarlarının yanı sıra emekliler için cazip kampanyalarla yeni teklifler de sunabiliyor. Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankası promosyon tutarları ne kadar oldu? Bazı bankalarda rakamlar 27 bin liraya kadar dayandı. İşte tüm emeklileri ilgilendiren detaylar…