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Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU! SGK Bağkur emeklisi için promosyonlara mayıs ayarı: Tutar 27 bin liraya dayandı
Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:54

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU! SGK Bağkur emeklisi için promosyonlara mayıs ayarı: Tutar 27 bin liraya dayandı

Emekli banka promosyonu kampanyaları mayıs ayının gelmesiyle yenilendi. Kamu bankaları ve özel bankalar emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. Bankalar promosyon tutarlarının yanı sıra emekliler için cazip kampanyalarla yeni teklifler de sunabiliyor. Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankası promosyon tutarları ne kadar oldu? Bazı bankalarda rakamlar 27 bin liraya kadar dayandı. İşte tüm emeklileri ilgilendiren detaylar…

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU! SGK Bağkur emeklisi için promosyonlara mayıs ayarı: Tutar 27 bin liraya dayandı

Yeni emekliler hem maaşlarını çekecekleri bankaları belirlemek hem de yüksek promosyon almak için araştırma yapmaya devam ediyor. Önceden emekli olan ve hali hazırda bir bankadan maaşını çekenler ise farklı teklifler için çalıştıkları bankaları değiştirmek istiyor. . Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankası… İşte en yüksek promosyonu ödeyen bankalar….

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU! SGK Bağkur emeklisi için promosyonlara mayıs ayarı: Tutar 27 bin liraya dayandı

Mayıs ayının gelmesiyle beraber bankalar da emekli promosyonları için rakamlarını güncelledi. Ocak ayında yüzde 15,74 zam alan SGK Bağkur emeklisinin maaş zamlarına göre belirlenen promosyon tutarları 27 bin liraya kadar ulaştı. Yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankada kalma sözü vermeleri gerekiyor. Emekli maaşının aldığı bankanın taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor.

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EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU! SGK Bağkur emeklisi için promosyonlara mayıs ayarı: Tutar 27 bin liraya dayandı

İŞTE EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI İÇİN ÖDENEN TUTARLARI

ALBARAKA TÜRK

Banka 2025 yılı emekli promosyon miktarını "20.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu.

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU! SGK Bağkur emeklisi için promosyonlara mayıs ayarı: Tutar 27 bin liraya dayandı

ŞEKERBANK

Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU! SGK Bağkur emeklisi için promosyonlara mayıs ayarı: Tutar 27 bin liraya dayandı

DENİZBANK

DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını açıkladı.