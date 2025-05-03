EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU! SGK Bağkur emeklisi için promosyonlara mayıs ayarı: Tutar 27 bin liraya dayandı

Yeni emekliler hem maaşlarını çekecekleri bankaları belirlemek hem de yüksek promosyon almak için araştırma yapmaya devam ediyor. Önceden emekli olan ve hali hazırda bir bankadan maaşını çekenler ise farklı teklifler için çalıştıkları bankaları değiştirmek istiyor. . Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankası… İşte en yüksek promosyonu ödeyen bankalar….