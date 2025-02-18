Emekli milyonlara banka promosyonu uyarısı! 40 bin TL’yi bulabilir, kritik tarih verildi

Bunun yanında bankalar promosyon tutarlarını 10 bin TL altı, 10 bin ila 14 bin 999, 15 bin ila 19 bin 999 ve 20 bin TL ve üzeri olmak üzere 4 maaş dilimine göre belirliyor. Fakat mevcut emekli promosyonunun 27 bin TL'ye ulaşabilmesi için emeklinin o bankada 36 ay kalma sözü vermesi gerekiyor. Ayrıca en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi ve kredi kartına başvurulması şartı koşuyor.