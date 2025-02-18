Giriş Tarihi: 18.02.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
20:27
Emekli milyonlara banka promosyonu uyarısı! 40 bin TL'yi bulabilir, kritik tarih verildi
Emekli milyonlarca vatandaş için emekli promosyonu uyarısı yapıldı. Bankalar arasındaki rekabet emekliye yaradı. Bankaların ödediği emekli promosyonu miktarları 27 bin TL'ye kadar çıktı. Fakat uzmanlardan emekliye çok önemli bir uyarı yapıldı. Banka promosyonlarının 40 bin TL'ye ulaşabileceği ifade edildi. Uzmanlar yeni emekli promosyonları için kritik tarihi de verdi. Öte yandan emeklilere banka promosyon anlaşması imzalarken nelere dikkat edilmesi konunda yeni bir uyarı yapıldı. Bunun yanında bankaların mevcut promosyon tarifeleri açıklandı. İşte banka promosyonlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...