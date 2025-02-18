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Haberler Galeri Emekli milyonlara banka promosyonu uyarısı! 40 bin TL'yi bulabilir, kritik tarih verildi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 20:07 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:27

Emekli milyonlara banka promosyonu uyarısı! 40 bin TL'yi bulabilir, kritik tarih verildi

Emekli milyonlarca vatandaş için emekli promosyonu uyarısı yapıldı. Bankalar arasındaki rekabet emekliye yaradı. Bankaların ödediği emekli promosyonu miktarları 27 bin TL'ye kadar çıktı. Fakat uzmanlardan emekliye çok önemli bir uyarı yapıldı. Banka promosyonlarının 40 bin TL'ye ulaşabileceği ifade edildi. Uzmanlar yeni emekli promosyonları için kritik tarihi de verdi. Öte yandan emeklilere banka promosyon anlaşması imzalarken nelere dikkat edilmesi konunda yeni bir uyarı yapıldı. Bunun yanında bankaların mevcut promosyon tarifeleri açıklandı. İşte banka promosyonlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Emekli milyonlara banka promosyonu uyarısı! 40 bin TL’yi bulabilir, kritik tarih verildi

SSK, Bağkur emekli maaşlarına Temmuz 2025'e kadar geçerli olmak üzere yüzde 15,74 zam yapıldı. Bankalar şubat ayında emekli promosyonu kampanyalarını güncelledi. Banka promosyonları 27 bin liraya kadar çıkıyor. Öte yandan emekli promosyonlarının 40 bin TL'ye kadar çıkabileceği ifade edildi.İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları...

Emekli milyonlara banka promosyonu uyarısı! 40 bin TL’yi bulabilir, kritik tarih verildi

Bazı bankalar emekli promosyonlarını 27 bin liraya kadar yükseltti. Hatta önümüzdeki günlerde emekli promosyonlarının daha da yükseleceği ifade edildi. Uzmanlar SGK'nın bankalarla masaya oturmak üzere olduğunu belirtti. Promosyonların 30 bin TL'yi geçeceği hatta 40 bin TL'ye kadar varabileceği ifade edildi.

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Emekli milyonlara banka promosyonu uyarısı! 40 bin TL’yi bulabilir, kritik tarih verildi

Bunun yanında bankalar promosyon tutarlarını 10 bin TL altı, 10 bin ila 14 bin 999, 15 bin ila 19 bin 999 ve 20 bin TL ve üzeri olmak üzere 4 maaş dilimine göre belirliyor. Fakat mevcut emekli promosyonunun 27 bin TL'ye ulaşabilmesi için emeklinin o bankada 36 ay kalma sözü vermesi gerekiyor. Ayrıca en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi ve kredi kartına başvurulması şartı koşuyor.

Emekli milyonlara banka promosyonu uyarısı! 40 bin TL’yi bulabilir, kritik tarih verildi

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN 40 BİN TL OLACAK?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre SGK'nın bankalarla masaya oturacağın ifade edildi. Bunun ile birlikte mart ayında promosyonların 30 bin TL'yi aşması hatta 40 bin lira seviyelerine gelmesi bekleniyor.

Emekli milyonlara banka promosyonu uyarısı! 40 bin TL’yi bulabilir, kritik tarih verildi

İşte bankaların emekli promosyon tutarları

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden SGK emeklileri maaş tutarlarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Brüt maaş tutarı 10 bin lira ile 14.999 lira arasında olanlara 8.000 lira, 15 bin lira ile 19.999 lira arasında olanlara ise 10.000 lira promosyon ödenecek. 20.000 lira ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 lira promosyon yatırılır.

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