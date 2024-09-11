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Haberler Galeri EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül kampanyaları belli oldu: 24 bin TL fırsatı! İşte 13 banka promosyonu...
Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:16

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül kampanyaları belli oldu: 24 bin TL fırsatı! İşte 13 banka promosyonu...

Emekli maaşına ocakta yapılacak zam için 4 hesap ortaya çıktı. Beraberinde eylül ayı emekli promosyon kampanyaları da merak konusu oldu. Öte yandan emekli zammı için 2. kritik verinin belli olması da gözleri banka promosyonları tarafına çevirtti. Peki en yüksek banka promosyonu miktarı 24 bin TL'ye ulaşırken diğer banka promosyonları ne oldu? İşte 13 bankanın merak edilen eylül ayı emekli promosyon kampanyaları...

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül kampanyaları belli oldu: 24 bin TL fırsatı! İşte 13 banka promosyonu...

Emekli zammı için 2. kritik verinin belli olmasıyla bankaların eylül ayı emekli promosyon kampanyaları gündem oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşların yakından takip ettiği banka promosyonları, 24 bin TL'ye ulaştı. Peki en yüksek banka promosyonu ödemesini kim yapıyor? İşte merak edilen 13 banka promosyonu...

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül kampanyaları belli oldu: 24 bin TL fırsatı! İşte 13 banka promosyonu...

EYLÜL AYI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI BELLİ OLDU

Milyonlarca emeklinin geliri ocakta tekrar artacak. Buna dair veriler gelmeye devam ediyor. Emekli zammına dair haberleri takip eden vatandaşlar, banka promosyonları ne kadar olduğuna dair aramalarını da sıklaştırıyor. Eylül ayı kampanyalarını açıklayan bankalar, emekli maaşını 3 yıl kendilerinden alma taahütüyle 24 bin TL'ye kadar varan ödemeler yapıyor. Peki en yüksek banka promosyonu hangi bankada veriliyor? Banka promosyonları ne kadar? Merak edilenler yanıt buldu.

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EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül kampanyaları belli oldu: 24 bin TL fırsatı! İşte 13 banka promosyonu...

İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül kampanyaları belli oldu: 24 bin TL fırsatı! İşte 13 banka promosyonu...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül kampanyaları belli oldu: 24 bin TL fırsatı! İşte 13 banka promosyonu...

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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