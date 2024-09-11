Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
10:16
EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül kampanyaları belli oldu: 24 bin TL fırsatı! İşte 13 banka promosyonu...
Emekli maaşına ocakta yapılacak zam için 4 hesap ortaya çıktı. Beraberinde eylül ayı emekli promosyon kampanyaları da merak konusu oldu. Öte yandan emekli zammı için 2. kritik verinin belli olması da gözleri banka promosyonları tarafına çevirtti. Peki en yüksek banka promosyonu miktarı 24 bin TL'ye ulaşırken diğer banka promosyonları ne oldu? İşte 13 bankanın merak edilen eylül ayı emekli promosyon kampanyaları...