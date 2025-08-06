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Haberler Galeri EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 06.08.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 08:31

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

Emeklilere bankalardan peş peşe promosyon duyuruları gelmeye başladı. SGK ile yapılan protokol kapsamında 3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan almayı taahhüt eden emeklilere değişen tutarlarda promosyon veriliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka 2025 güncel emekli promosyon ödemeleri…

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

2025 emekli promosyonları güncellendi: Bankalar yarışa girdi! En düşük emekli aylığının 16.881 TL olmasıyla birlikte promosyon tutarlarında da hareketlilik yaşanıyor. Bankalar, yeni müşteriler kazanmak ve mevcut müşterilerini korumak adına promosyon kampanyalarını genişletiyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar.

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

AĞUSTOS 2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Promosyon ödemeleri, maaşlarını belirli süre boyunca aynı bankadan alan emeklilerin gündeminde bulunuyor. Özel ve kamu bankalarının her birinin promosyon tutarları ise farklılık gösteriyor.

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları belli oldu. İşte 2025 yılı bankaların güncel promosyon ödemeleri;

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EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler.

Kampanya 04.10.2024 ile 31.07.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Denizbank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

YAPI KREDİ

27.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası 15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 21.000 TL'ye varan promosyon ve ödül!
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart ya da Paracard'la alışverişe 6.000 TL bonus sizi bekliyor.

Emekli maaş müşterilerimizin Garanti BBVA ATM'lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamaktadır. (Ücretsiz çekim, 20.000 TL'ye kadar olan emekli maaşlarının çekilmesi halinde geçerlidir.) Emekli maaş tutarı 20.000 TL üzeri olan emeklilerimiz de Garanti BBVA ATM'lerinden emekli maaşlarının 20.000 TL'ye kadar olan kısmını limit aşım ücreti ödemeden çekebilirler.

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alınabilecek.

Kampanya 1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor. Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

İŞ BANKASI

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir ve kampanya süresince verilen ilk fatura talimatına 500 TL MaxiPuan, ikinci fatura talimatına toplam 750 TL MaxiPuan, üçüncü fatura talimatına toplam 1.000 TL MaxiPuan verilecektir. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklilerinin ilk fatura talimatlarına 1.000 TL'ye varan MaxiPuan!

Bankadan daha önce hiç bireysel kredi kartı almamış müşterilerimiz için geçerlidir. 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartına başvuran müşterilerimizin 4 Ağustos - 31 Aralık döneminde tek seferde ve farklı günlerde yapacağı her 1.000 TL ve üzeri tutarlardaki işlemlerinde; işlem tutarının %10'u, aylık azami 1.000 TL, toplamda 5.000 TL'ye varan indirim uygulanacaktır. İndirimler, emekli maaşı promosyon ödemesinin yapıldığı günü takip eden günden itibaren yapılacak işlemlerde uygulanacaktır. İlk Kredi Kartı Başvurusuna Özel 5.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı!