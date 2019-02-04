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  • Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! ikramiyeleri ne zaman yatacak?

'de 12,3 milyon zamlı maaşlarının hesaplarına yatması ile birlikte yüzleri güldü. Sırada ise Temmuz ayında yapılacak maaş artışı ve iki bayramda alınacak ikramiyeler var. Bayram ikramiyelerini merak içinde bekleyen bireyler, konuyla ilgili araştırmalara da şimdiden başlamış durumdalar. Emeklilerin Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı ve kimlerin faydalanabileceğini bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 04.02.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 08:34
Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

'de 12,3 milyon vatandaşın, yeni yılda yapılan zam ile birlikte yüzleri güldü. Sırada geçtiğimiz yıl çıkan yasa doğrultusunda ise iki bayramda verilecek ikramiyeler var. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Peki, bu ikramiyelerden kimler faydalanabilecek?

Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek.

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Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

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Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koyacak.

Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi'ye denk geliyor.

Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar aylığı bağlananlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

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