Emekliye 2 bin TL ikramiye geliyor! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Türkiye'de 12,3 milyon emekli zamlı maaşlarının hesaplarına yatması ile birlikte yüzleri güldü. Sırada ise Temmuz ayında yapılacak maaş artışı ve iki bayramda alınacak ikramiyeler var. Bayram ikramiyelerini merak içinde bekleyen bireyler, konuyla ilgili araştırmalara da şimdiden başlamış durumdalar. Emeklilerin Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı ve kimlerin faydalanabileceğini bu başlık altından öğrenebilirsiniz…