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Haberler Galeri Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı! Milyonlarca emekliye uyarı geldi! Hesaplara yatıyor...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:58

Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı! Milyonlarca emekliye uyarı geldi! Hesaplara yatıyor...

Emekli milyonlarca vatandaşa son dakika uyarısı yapıldı. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Birçok kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gönderildiği izlenimi verilen ve dijital bağlantılar içeren 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' yazılı SMS aldı. Bakanlık, ikramiye ödemesine ilişkin mesajla bilgilendirme uygulamasının bulunmadığını bildirdi. Öte yandan emeklilerin 1000 liralık ek bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki ek 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte milyonlarca emeklinin beklediği ayrıntılar...

Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı! Milyonlarca emekliye uyarı geldi! Hesaplara yatıyor...

Emekli milyonlarca vatandaşa son dakika uyarısı geldi. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, siber dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı! Milyonlarca emekliye uyarı geldi! Hesaplara yatıyor...

Birçok kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gönderildiği izlenimi verilen ve dijital bağlantılar içeren 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' yazılı SMS aldı

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Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı! Milyonlarca emekliye uyarı geldi! Hesaplara yatıyor...

Bakanlık, ikramiye ödemesine ilişkin mesajla bilgilendirme uygulamasının bulunmadığını bildirdi. Dolandırıcılar tarafından bazı emeklilere, bayram ikramiyelerinin tanımlandığına ilişkin, altında 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' ibaresi bulunan mesaj gönderildi. Dolandırıcılar, vatandaşa gönderdiği linkler üzerinden cep telefonlarına sızarak kişisel veri ve banka hesaplarına erişmeyi amaçlıyor

Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı! Milyonlarca emekliye uyarı geldi! Hesaplara yatıyor...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu SMS'ler bakanlığımız tarafından gönderilmemiş olup, ikramiyelerin hesaplara yatırıldığına ilişkin vatandaşları SMS üzerinden bilgilendirme gibi bir uygulamamız bulunmamaktadır" denildi.

Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı! Milyonlarca emekliye uyarı geldi! Hesaplara yatıyor...

'BÜTÜN HESAP VERİLERİNİ KOPYALIYORLAR'

Adli Bilişim Uzmanı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bayramı fırsat bilen siber dolandırıcıların, yine vatandaşları tuzaklarına düşürmek için çalıştığını söyleyerek, uyarılarda bulundu.