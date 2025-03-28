Giriş Tarihi: 28.03.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
22:58
Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı! Milyonlarca emekliye uyarı geldi! Hesaplara yatıyor...
Emekli milyonlarca vatandaşa son dakika uyarısı yapıldı. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Birçok kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gönderildiği izlenimi verilen ve dijital bağlantılar içeren 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' yazılı SMS aldı. Bakanlık, ikramiye ödemesine ilişkin mesajla bilgilendirme uygulamasının bulunmadığını bildirdi. Öte yandan emeklilerin 1000 liralık ek bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki ek 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte milyonlarca emeklinin beklediği ayrıntılar...