Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
12:15
Bakan Bolat'tan vatandaşlara "alışveriş yapın" çağrısı: Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün için yapılan "boykot çağrılarına" karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu. Bakan Bolat vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, "2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek." ifadelerini kullandı.