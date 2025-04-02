Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Bolat'tan vatandaşlara "alışveriş yapın" çağrısı: Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günü
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 12:15

Bakan Bolat'tan vatandaşlara "alışveriş yapın" çağrısı: Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün için yapılan "boykot çağrılarına" karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu. Bakan Bolat vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, "2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat’tan vatandaşlara alışveriş yapın çağrısı: Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında kahvaltı, daha sonra da alışveriş yaptı.

Bakan Bolat’tan vatandaşlara alışveriş yapın çağrısı: Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günü

Burada gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da bugün bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama biz Türkiye ekonomisini 22 yılda, dolar bazında, 6,5 kat büyütmüş bir yönetimin mensuplarıyız. Bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bolat’tan vatandaşlara alışveriş yapın çağrısı: Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günü

VATANDAŞLARA "ALIŞVERİŞ YAPIN" ÇAĞRISI

Bakan Bolat, vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Rakamları şöyle yükseltsinler ve Türkiye'de ticaretin büyüdüğünü göstersinler. İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek."