Giriş Tarihi: 30.01.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
18:31
Ev sahibi olmak isteyenlere konut kampanyası açıklaması geldi! Konut kredisinde faizler düştü
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için güzel haberler peş peşe geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirli vatandaşlar için konut kampanyası müjdesi verdi. Öte yandan bankaların konut kredisi faizlerinde de düşüşler yaşandı. Bankalar yeni ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut faizlerini güncelledi. 2 milyon TL'lik konut kredisini aylık ödemesi ve geri ödenecek miktarı belli oldu. Peki dar gelirli için konut kampanyası ne zaman başlayacak? En uygun konut kredisini veren banka hangisi? Konut kredisini aylık ödemesi ne kadar? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...