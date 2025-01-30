Ev sahibi olmak isteyenlere konut kampanyası açıklaması geldi! Konut kredisinde faizler düştü

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: OECD ile farkı 17'ye kadar düşürdük. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Dar gelirli kesimler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir sosyal konut kampanyası hazırlığı var. Tüketim üzerinden zenginleşemeyiz, üreterek ve ihracat yaparak zenginleşmemiz lazım. İhracatçımızın kredi maliyetini önümüzdeki dönemde daha fazla düşüreceğiz. Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine indirmek. Hayat pahalılığını çözmek için bir program uyguluyoruz.