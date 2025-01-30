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Haberler Galeri Ev sahibi olmak isteyenlere konut kampanyası açıklaması geldi! Konut kredisinde faizler düştü
Giriş Tarihi: 30.01.2025 18:08 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:31

Ev sahibi olmak isteyenlere konut kampanyası açıklaması geldi! Konut kredisinde faizler düştü

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için güzel haberler peş peşe geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirli vatandaşlar için konut kampanyası müjdesi verdi. Öte yandan bankaların konut kredisi faizlerinde de düşüşler yaşandı. Bankalar yeni ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut faizlerini güncelledi. 2 milyon TL'lik konut kredisini aylık ödemesi ve geri ödenecek miktarı belli oldu. Peki dar gelirli için konut kampanyası ne zaman başlayacak? En uygun konut kredisini veren banka hangisi? Konut kredisini aylık ödemesi ne kadar? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

Ev sahibi olmak isteyenlere konut kampanyası açıklaması geldi! Konut kredisinde faizler düştü

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için, 2025 yılı Ocak itibarıyla 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik kredinin aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. 120 ay (10 yıl) vadeli kredilerde faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirli vatandaşlar için konut kampanyası hazırlığında olduklarını ifade etti.

Ev sahibi olmak isteyenlere konut kampanyası açıklaması geldi! Konut kredisinde faizler düştü

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: OECD ile farkı 17'ye kadar düşürdük. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Dar gelirli kesimler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir sosyal konut kampanyası hazırlığı var. Tüketim üzerinden zenginleşemeyiz, üreterek ve ihracat yaparak zenginleşmemiz lazım. İhracatçımızın kredi maliyetini önümüzdeki dönemde daha fazla düşüreceğiz. Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine indirmek. Hayat pahalılığını çözmek için bir program uyguluyoruz.

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Ev sahibi olmak isteyenlere konut kampanyası açıklaması geldi! Konut kredisinde faizler düştü

120 AY VADELİ 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMA

Örnek olarak, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi, en düşük faiz oranı olan yüzde 2,79 ile kredi kullanırsa, aylık taksit ödemesi 57 bin 932 TL, yıllık maliyet oranı ise yüzde 39,72 olacaktır. Bu durumda, kredinin toplam geri ödeme tutarı 6 milyon 974 bin 417 TL'ye denk geliyor.

Ev sahibi olmak isteyenlere konut kampanyası açıklaması geldi! Konut kredisinde faizler düştü

İŞTE BANKA BANKA KONUT KREDİSİ TAKSİTLERİ VE TOPLAM ÖDEMELER

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 2,85
Aylık Taksit: 59.025 TL
Toplam Ödeme: 7.107.415 TL

Ev sahibi olmak isteyenlere konut kampanyası açıklaması geldi! Konut kredisinde faizler düştü

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932 TL
Toplam Ödeme: 6.974.417 TL

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