Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:57
Ev sahipleri dikkat! Süre yarın başlıyor: Zamanında verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek
Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek. Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.