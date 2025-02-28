Ev sahipleri dikkat! Süre yarın başlıyor: Zamanında verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek

KİRACILAR "KİRA BİLDİRİM FORMU" DOLDURABİLECEK

Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.

Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarının karşılaştırılması amaçlanıyor. Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.