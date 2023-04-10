Fırlatma yakın! Türkiye’nin gören gözleri olacak! 3 Türk uydusu da eşlik edecek

3 TÜRK UYDUSU İMECE'YE EŞLİK EDECEK

Tabii yarın için bizi sevindiren başka bir husus daha var. İMECE yarın yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Connecta T2.1, Kılıçsat ve Akup küp uyduları da İMECE'yle birlikte uzaya fırlatılacak. Yani tek seferde Türkiye'den 4 tane uyduyu uzaya göndermiş olacağız. İşte bu noktaya gelen bir Türkiye var."