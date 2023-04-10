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Giriş Tarihi: 10.04.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 14:04

Fırlatma yakın! Türkiye'nin gören gözleri olacak! 3 Türk uydusu da eşlik edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve metre altı çözünürlükle Dünya'nın her yerinde görüntü çekme kabiliyetine sahip İMECE Uydusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İMECE, 11 Nisan'da yani yarın uzaya fırlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE'nin Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade ederek "Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve orman alanlarında hizmet verecek İMECE, aynı zamanda Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak" dedi.

Fırlatma yakın! Türkiye’nin gören gözleri olacak! 3 Türk uydusu da eşlik edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sektör Kampüste Programı Tanıtım Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'ndeki törende konuşan Varank, uzay yolculuğuna hazırlanan İMECE ile ilgili şunları söyledi:

Fırlatma yakın! Türkiye’nin gören gözleri olacak! 3 Türk uydusu da eşlik edecek

ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

"Yarın Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE'yi yörüngesine uğurluyoruz. Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve orman alanlarında hizmet verecek İMECE, aynı zamanda Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak.

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Fırlatma yakın! Türkiye’nin gören gözleri olacak! 3 Türk uydusu da eşlik edecek

YERLİ VE MİLLİ

Ülkemizin metre altı yüksek çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile dünyanın her tarafından istediğimiz görüntü elde edebileceğiz. İMECE'nin elektro-optik kamerasından yönlendirilebilir antenine, elektrikli itki motorundan güneş algılayıcısına kadar birçok ekipmanı da Türk mühendisler tarafında tasarlanıp üretildi.

Fırlatma yakın! Türkiye’nin gören gözleri olacak! 3 Türk uydusu da eşlik edecek

3 TÜRK UYDUSU İMECE'YE EŞLİK EDECEK

Tabii yarın için bizi sevindiren başka bir husus daha var. İMECE yarın yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Connecta T2.1, Kılıçsat ve Akup küp uyduları da İMECE'yle birlikte uzaya fırlatılacak. Yani tek seferde Türkiye'den 4 tane uyduyu uzaya göndermiş olacağız. İşte bu noktaya gelen bir Türkiye var."

Fırlatma yakın! Türkiye’nin gören gözleri olacak! 3 Türk uydusu da eşlik edecek

FIRLATMA YARIN

İMECE'nin yarın (Salı günü) Türkiye saati ile 09.50'de ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması planlanıyor. İMECE için 11 Nisan Salı günü Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'da fırlatma töreni düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla katılacağı törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Bakan Varank ise yer istasyonunda bulunacak.

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