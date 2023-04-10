Fırlatma yakın! Türkiye’nin gören gözleri olacak! 3 Türk uydusu da eşlik edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve metre altı çözünürlükle Dünya'nın her yerinde görüntü çekme kabiliyetine sahip İMECE Uydusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İMECE, 11 Nisan'da yani yarın uzaya fırlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE'nin Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade ederek "Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve orman alanlarında hizmet verecek İMECE, aynı zamanda Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak" dedi.