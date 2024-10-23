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Haberler Galeri Güvensiz ürünler ifşa edildi! Bakanlık açıkladı: Ürünler hakkında toplatma kararı çıkarıldı
Giriş Tarihi: 23.10.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:30

Güvensiz ürünler ifşa edildi! Bakanlık açıkladı: Ürünler hakkında toplatma kararı çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklayarak halk sağlığıyla oynayanları cezalandırdığı yöntemin benzerini Ticaret Bakanlığı da uyguluyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlıksız ürünleri ifşa eden Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma ve yaralanmaya sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi. Bakanlığın piyasaya arzını yasakladığı ve toplatma kararı çıkardığı ürünler arasında kız çocuk elbiseleri, bikini, yürüteç ve takı yer aldı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Güvensiz ürünler ifşa edildi! Bakanlık açıkladı: Ürünler hakkında toplatma kararı çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlığı tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık tespiti yapılan söz konusu ürünlerin piyasaya arzını yasaklayarak toplatıyor.

Güvensiz ürünler ifşa edildi! Bakanlık açıkladı: Ürünler hakkında toplatma kararı çıkarıldı

TİCARET BAKANLIĞI "GÜVENSİZ ÜRÜNLERİ" İFŞA ETTİ

Ticaret Bakanlığı, 5 ürün hakkında toplatma kararı çıkardı. GÜBİS üzerinden ürünleri ifşa eden Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek kıyafet ve yürüteçleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi.

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Güvensiz ürünler ifşa edildi! Bakanlık açıkladı: Ürünler hakkında toplatma kararı çıkarıldı

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ

GÜBİS üzerinden ifşa edilen güvensiz ürünler arasında "Ant Kidswear" markası ile kız çocukları için üretilen pembe renkteki şortlu takım da yer aldı. Kıyafetin "Serbest uçlar boyunca düğümler ve üç boyutlu süslemelere izin verilemez. Boyun, göğüs ve üst kısmında dekoratif kordon kullanımı, serbest uçlar 7.5 santimetreden daha uzun olamaz" hükümlerine aykırı olduğu ve yaralanmalara sebebiyet verebileceği tespit edildi.

Ayrıca "Miss Mariana" marka çocuk elbisesinin de çocuk kıyafeti üretim standartlarında yer alan "Dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır, üretilmemelidir" maddesine aykırılık teşkil ettiği ve yaralanmalara yol açabileceği ifade edildi.
"Sun Surf" marka bikininin de kordon ipleri uzunluğu açısından boğulmaya sebebiyet verebileceği belirlendi.

Güvensiz ürünler ifşa edildi! Bakanlık açıkladı: Ürünler hakkında toplatma kararı çıkarıldı

YÜRÜTEÇLER TOPLATILACAK

"Baby 2 Go" marka yürütecin ise statik dayanıklılık ve mekanik tehlikeler hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve kullanan bebeklerde boğulma ve yaralanmalara yol açabileceği şüphesiyle toplatılmasına karar verildi.
Bakanlık son olarak "Halka Altın Renk Piercing" marka bir üründe aşırı nikel tespiti kapsamında kimyasal ürüne rastlandığını ve bunun da acil toplatılmasını kararlaştırdı.

Güvensiz ürünler ifşa edildi! Bakanlık açıkladı: Ürünler hakkında toplatma kararı çıkarıldı

VATANDAŞ PARA AİDESİ ALABİLİR

Ticaret Bakanlığı, piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlayıp sağlamadığını düzenli olarak kontrol ediyor.
Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ürünler olarak değerlendirilirken, üreticiler piyasaya sadece teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olan ürünleri arz etmekle yükümlü bulunuyor.

Vatandaşlar eğer GÜBİS üzerinden toplatma kararı çıkarılan bir ürünü almış bulunuyorsa ürünü aldıkları yere giderek bu ürünü iade ederek paralarını alma ya da başka bir ürünle değiştirme haklarına sahip bulunuyor.

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