Güvensiz ürünler ifşa edildi! Bakanlık açıkladı: Ürünler hakkında toplatma kararı çıkarıldı

VATANDAŞ PARA AİDESİ ALABİLİR

Ticaret Bakanlığı, piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlayıp sağlamadığını düzenli olarak kontrol ediyor.

Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ürünler olarak değerlendirilirken, üreticiler piyasaya sadece teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olan ürünleri arz etmekle yükümlü bulunuyor.



Vatandaşlar eğer GÜBİS üzerinden toplatma kararı çıkarılan bir ürünü almış bulunuyorsa ürünü aldıkları yere giderek bu ürünü iade ederek paralarını alma ya da başka bir ürünle değiştirme haklarına sahip bulunuyor.