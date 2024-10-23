Giriş Tarihi: 23.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
15:30
Güvensiz ürünler ifşa edildi! Bakanlık açıkladı: Ürünler hakkında toplatma kararı çıkarıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklayarak halk sağlığıyla oynayanları cezalandırdığı yöntemin benzerini Ticaret Bakanlığı da uyguluyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlıksız ürünleri ifşa eden Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma ve yaralanmaya sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi. Bakanlığın piyasaya arzını yasakladığı ve toplatma kararı çıkardığı ürünler arasında kız çocuk elbiseleri, bikini, yürüteç ve takı yer aldı.