Hedef 500 nokta! THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat açıkladı: Türk ekonomisine katkısı büyüyerek devam edecek...

Bu kapsamda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Elazığ'a geldi.

Buradaki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolat, THY yönetimi olarak Elazığ'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış Elazığ'ın kültürel, doğal ve gastronomik anlamda eşsiz şehirlerden biri olduğunu belirten Bolat, "Bu kadim şehrimiz dünyada yeteri kadar tanınmıyor. UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'nde olan Harput'un bundan sonra Kalıcı Miras Listesi'ne alınması hususunda çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Bolat, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde olan Kürsübaşı Sohbetleri'ni tanıma fırsatı bulduğunu, somut kültürel miraslar gibi soyut kültürel mirasların da son derece önemli olduğunu, ancak fazla bilinmediğini dile getirdi.

THY'nin 94 bin çalışanı olduğunu ve bu çalışanların bazı haklara sahip olduğunu anımsatan Bolat, "Elazığ şu ana kadar kaç kişinin aklındaydı bilmiyorum ama bundan sonra 94 bin çalışanımızın en kısa zamanda gelip ziyaret etmek isteyeceği bir yer olarak da tanıtacağız." diye konuştu.