Hedef 500 nokta! THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat açıkladı: Türk ekonomisine katkısı büyüyerek devam edecek...

"GÜNDE 3 SEFERLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN ELAZIĞ'I DÜNYAYA BAĞLAYACAĞIZ"
Anadolu'nun en önemli özelliğinin medeniyetlerin beşiği olmasına dikkati çeken Bolat, Şanlıurfa'da Kasım'ın ilk haftası dünyanın ilk neolitik kongresinin yapılacağını, dünyanın çeşitli ülkelerinden 600'e yakın bilim insanının buraya geleceğini söyledi.
Bolat, kongreye geleceklerin bölgenin diğer şehirlerine getirilmesi hususunda gerekirse özel uçak seferleri de koyarak destek vereceklerini dile getirdi.
İstanbul Havalimanı'nın artık dünyanın en önemli bağlantı merkezi haline geldiğini belirten Bolat, "İstanbul'dan gelip geçenlere diyoruz ki 'Bak, uğramadığın bu topraklar aslında senin de dahil olduğun medeniyetin çıktığı yer.' Dünyanın neresinde olursak olalım orada bir medeniyet var ama bütün medeniyetlerin doğduğu yer Anadolu, bunu anlatmaya çalışıyoruz. THY olarak bizim özellikle Asya ve Amerika kıtasından 10 milyon turist, 30 milyar dolar gelir hedefimiz var. Turizm Bakanlığı ile buna çalışıyoruz." diye konuştu.
Bolat, Elazığ'ın kış tarifesinde günde 2 olan sefer sayısının 3'e, yaz tarifesinde ise 17 olan sefer sayısını 21'e çıkaracaklarını belirterek, "Günde 3 seferle İstanbul Havalimanı'ndan Elazığ'ı dünyaya bağlayacağız. AJet Sabiha'dan 1 tane seferi var günde, bu devam edecek. Böylece İstanbul'dan Elazığ'a gelmek isteyen vatandaşlarımız günde 4 alternatifle Elazığ'a gelebilecek. Ankara'dan AJet günde 2 sefer yapıyor, bu devam edecek." dedi.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ'ın kadim medeniyetler içerisinde gastronomisiyle ve tarihiyle çok önemli bir yer tuttuğunu, ulaşım noktalarının kesişiminde bulunmasıyla önem taşıdığını, bu anlamda kendilerinin de Elazığ'ı gastronomisiyle, turizmiyle ve tarihiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtma hedefi doğrultusunda gayret gösterdiklerini ifade etti.
Toplantı, Vali Hatipoğlu'nun Bolat'a plaket takdim etmesi ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yöneticiler ile il prokolünden yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı.
Bolat ve beraberindekiler daha sonra Harput Kalesi'ni ve antik kenti gezdi.