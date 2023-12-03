Giriş Tarihi: 03.12.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 06:31

İndirim kampanyası katlanarak büyüyor! Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Cumhuriyetin 100. yılında enflasyonla mücadele için başlatılan indirim kampanyasında rekor katılıma ulaşıldı. Bugüne kadar gıda, aksesuvar, ambalaj, arsa, konut, rezidans, beyaz eşya, mobilya, bisiklet, eğitim, ev tekstili ve eşyaları, hırdavat, hizmet, inşaat, dekorasyon, kırtasiye, temizlik ve kozmetik ürünleri, otel, oyuncak, spor malzemeleri, teknoloji, tekstil, yapı malzemeleri sektörlerinden 932 firma onbinlerce mağazası ile indirim kampanyasına katıldı.