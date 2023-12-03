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Haberler Galeri İndirim kampanyası katlanarak büyüyor! Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip
Giriş Tarihi: 03.12.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 06:31

İndirim kampanyası katlanarak büyüyor! Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Cumhuriyetin 100. yılında enflasyonla mücadele için başlatılan indirim kampanyasında rekor katılıma ulaşıldı. Bugüne kadar gıda, aksesuvar, ambalaj, arsa, konut, rezidans, beyaz eşya, mobilya, bisiklet, eğitim, ev tekstili ve eşyaları, hırdavat, hizmet, inşaat, dekorasyon, kırtasiye, temizlik ve kozmetik ürünleri, otel, oyuncak, spor malzemeleri, teknoloji, tekstil, yapı malzemeleri sektörlerinden 932 firma onbinlerce mağazası ile indirim kampanyasına katıldı.

BARIŞ ŞİMŞEK
İndirim kampanyası katlanarak büyüyor! Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip

Ticaret Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılında enflasyonla mücadele için tüm iş dünyasını indirim kampanyasına davet ederken, İstanbul'dan Ankara'ya, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren işletmeler kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdi.

İndirim kampanyası katlanarak büyüyor! Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyasına yaptığı indirim kampanyası çağrısında rekor sayıya ulaşıldı.

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İndirim kampanyası katlanarak büyüyor! Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip

Bakan Bolat, bakanlığının internet sitesi üzerinden yayınlanan mesajla firmalara şu sözlerle teşekkür etti:

İndirim kampanyası katlanarak büyüyor! Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye, gerektiğinde cezai müeyyideleri uygulamaya devam ederken, milletimizin ekonomik refahı için kar marjından fedakarlık ederek ürünlerinde indirim uygulayan firmalar Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacak ve katılım oldukça güncellenecektir.

İndirim kampanyası katlanarak büyüyor! Enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip

Bu anlamda, enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak bu konuda hassasiyet gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ederiz."

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