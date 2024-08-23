Kalkınma Yolu için yeni aşamaya geçildi! Kritik Zirve İstanbul’da yapılacak: Bakan Uraloğlu tarihi açıkladı

'YÜK TAŞIMACILIĞI İÇİN TAŞIMACILARA YEPYENİ SEÇENEKLER SUNACAĞIZ'

Kalkınma Yolu üzerinden ülkemize gelecek yükler ülkemizin ulaştırma ağı ve limanları vasıtasıyla doğu-batı-kuzey-güney olmak üzere her yönde hareket edebileceğini de vurgulayan Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koridor sayesinde, dünyadaki lojistik sistemine daha güçlü bir şekilde entegre olacağız. Ayrıca, yük taşımacılığı için taşımacılara yepyeni seçenekler sunabileceğiz. Kalkınma Yolu'nun mevcut ulaştırma koridorlarını da birbirine bağlayabileceğine, onların da mevcut verimliliğini daha da yükselteceğine inanıyoruz."