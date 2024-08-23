Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
09:46
Kalkınma Yolu için yeni aşamaya geçildi! Kritik Zirve İstanbul'da yapılacak: Bakan Uraloğlu tarihi açıkladı
Kalkınma Yolu'nda yeni aşamaya geçildi. İlk dörtlü Bakanlar Zirvesi 29 Ağustos'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzaq Muhaibis Al-Saadawi bir araya gelecek.