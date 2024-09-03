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Haberler Galeri SON DAKİKA: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! İşte kira zam oranı hesaplama...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:02

SON DAKİKA: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! İşte kira zam oranı hesaplama...

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Eylül 2024 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon verisi sonrası Eylül 2024 kira artış zam oranı ile kira hesaplama...

SON DAKİKA: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! İşte kira zam oranı hesaplama...

Son dakika haberleri: Ağustos ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Eylül 2024 için yüzde 64,91 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! İşte kira zam oranı hesaplama...

EYLÜL 2024 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 64,91 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Eylül 2024 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 65,93 olmuştu.

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SON DAKİKA: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! İşte kira zam oranı hesaplama...

Ağustos ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Eylül 2024 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

EYLÜL 2024 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 15.000 TL

Kira Artış Oranı: Yüzde 64,91

Temmuz 2024 Kira Artış Tutarı: 9736,5

Temmuz 2024 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 24.736,5

Açıklanan rakamlara göre kirası 15.000 TL olan bir kiracının Eylül ayında ödeyeceği kira zammı 9.736,5 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 24.736,5 TL olarak gerçekleşecek.

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