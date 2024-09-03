Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
11:02
SON DAKİKA: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! İşte kira zam oranı hesaplama...
Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Eylül 2024 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon verisi sonrası Eylül 2024 kira artış zam oranı ile kira hesaplama...