Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
10:03
KOBİ'lere yeni destek paketi! Bakan Şimşek açıkladı: Finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını vurgulayarak "Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken seçici politikalarla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyoruz." dedi.