Konutlarda ’muayene’ dönemi! Avrupa’dan sonra Türkiye’de de başlıyor: Tüm unsurlar raporlanacak...

EN FAZLA İLK EL SATIŞLARDA RAĞBET VAR

2023 yılında ülke genelinde 2 milyon 949 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleştiğini anlatan Öz, Ankara'da 196 bin 726, İstanbul'da 335 bin 049, İzmir'de ise 147 bin 351 gayrimenkul satışının kaydedildiğini ifade etti. İlk el satışlarda geçen yıl 379 bin adet konut satışı olduğunu belirten Öz, "Yeni yapılan konutlar fiyatları ve maliyetleri ile dikkat çekiyor. Bu sebeple özellikle yeni konut alanlar konutta bir problem olup olmadığını öğrenmek için bu sisteme daha fazla ilgi gösteriyor. Şu an özellikle beyaz yaka diyebileceğimiz grubun konut alımı ya da yaptıkları kiralamalarda ve yurtdışında yaşayıpta Türkiye'de ev alan kişilerin bu sisteme ilgi gösterdiklerini söylemek mümkün" dedi.

Öz, muayene fiyatlamasının ise konuttan konuta değişkenlik gösterdiğini ifade ederken, bu uygulamayı Avrupa'da tarihi yapıt niteliğindeki taşınmazlara da uyguladıklarını, Türkiye'de de bu tür yapılar için bu sistemin uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.