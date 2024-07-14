Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
09:44
Konutlarda 'muayene' dönemi! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de başlıyor: Tüm unsurlar raporlanacak...
Avrupa'da uzun yıllardır uygulanan "Home inspection" adı verilen konut muayenesi uygulaması Türkiye'de de hayata geçiyor. Vatandaşların isteğe bağlı olarak yaptıracağı muayene çerçevesinde tesisat, çatı, yalıtım gibi her unsur teknik müşavirlik hizmeti veren firmalarca kontrol edilecek ve raporlanacak. Bu rapor ev alım-satımı esnasında ya da kiralamada ev sahibi ve kiracıların ileride olası bir dava durumunda elini güçlendirecek.