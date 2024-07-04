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Haberler Galeri Kripto paraya 'Biden' çarpması! Bitcoin psikolojik bandın altında: Uzmanlar uyarıyor
Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 10:21

Kripto paraya 'Biden' çarpması! Bitcoin psikolojik bandın altında: Uzmanlar uyarıyor

Geçtiğimz aylarda "Bitcoin'de halving" beklentisiyle rekor üstüne rekor kıran kripto paralarda düşüş trendi görülüyor. Son olarak ABD'deki siyasi belirsizlik ve Mt. Gox borsasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle en büyük hacimli kripto para Bitcoin 60 bin dolar psikolojik bandının altında fiyatlanmaya başladı. Uzmanlar kaldıraçlı ve kredili işlemler için yatırımcıları uyardı.

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Kripto paraya ’Biden’ çarpması! Bitcoin psikolojik bandın altında: Uzmanlar uyarıyor

En büyük kripto para Bitcoin'de sular durulmuyor. BTC uzmanların kritik olarak yorumladığı 60 bin dolar psikolojik seviyesinin altına sarktı.

Kripto paraya ’Biden’ çarpması! Bitcoin psikolojik bandın altında: Uzmanlar uyarıyor

BİTCOİN 60 BİN DOLARIN ALTINDA

En büyük kripto para birimi Bitcoin 60 bin dolar psikolojik seviyesinin altında işlem görüyor. Bu seviye, Nisan ayından bu yana kritik bir destek görevi görüyordu. Bitcoin daha önce bu bölgeden üç kez sıçrayarak 70 bin dolar seviyesine gördü.

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Kripto paraya ’Biden’ çarpması! Bitcoin psikolojik bandın altında: Uzmanlar uyarıyor

KRİPTO PARA ŞUBAT AYINDAKİ SEVİYELERE GERİ DÖNDÜ

Bitcoin'de art arda düşüşler, ABD'deki siyasi belirsizlik ve Mt. Gox Borsasının alacaklıları tarafından elden çıkarılma potansiyeli gibi zorluklarla dijital varlığı en son Şubat ayında görülen seviyelere yaklaştırdı.

Kripto paraya ’Biden’ çarpması! Bitcoin psikolojik bandın altında: Uzmanlar uyarıyor

BİDEN, PİYASALARDA BELİRSİZLİK YARATIYOR

Küresel piyasalardaki yatırımcılar, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın ABD'de yeniden seçilme teklifini iptal etme çağrılarına boyun eğmesi ihtimaline karşı senaryolar üzerinde çalışıyor. Olasılıklardan biri, gündemi kripto endüstrisini destekleyen Cumhuriyetçi Donald Trump için daha güçlü bir Demokrat rakibin ortaya çıkması.

Kripto paraya ’Biden’ çarpması! Bitcoin psikolojik bandın altında: Uzmanlar uyarıyor

Bu arada Mt. Gox borsası yöneticileri 137.000'den fazla Bitcoin'i aşamalı olarak alacaklılara iade ediyor. Yatırımcılar 8 milyar dolarlık miktarın ne kadarının satılacağından emin değiller ve ele geçirilen Bitcoin'in ABD ve Alman hükümetleri tarafından elden çıkarılması riskini ayrı ayrı değerlendiriyorlar.

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