Kripto paraya ’Biden’ çarpması! Bitcoin psikolojik bandın altında: Uzmanlar uyarıyor

BİTCOİN 60 BİN DOLARIN ALTINDA

En büyük kripto para birimi Bitcoin 60 bin dolar psikolojik seviyesinin altında işlem görüyor. Bu seviye, Nisan ayından bu yana kritik bir destek görevi görüyordu. Bitcoin daha önce bu bölgeden üç kez sıçrayarak 70 bin dolar seviyesine gördü.