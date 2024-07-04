Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:21
Kripto paraya 'Biden' çarpması! Bitcoin psikolojik bandın altında: Uzmanlar uyarıyor
Geçtiğimz aylarda "Bitcoin'de halving" beklentisiyle rekor üstüne rekor kıran kripto paralarda düşüş trendi görülüyor. Son olarak ABD'deki siyasi belirsizlik ve Mt. Gox borsasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle en büyük hacimli kripto para Bitcoin 60 bin dolar psikolojik bandının altında fiyatlanmaya başladı. Uzmanlar kaldıraçlı ve kredili işlemler için yatırımcıları uyardı.