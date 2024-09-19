MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Merak edilen oranlar açıklandı! 4 hesapta kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşı tablosu

MEMUR ZAMMI HESABI İÇİN VERİLER GELİYOR

Memur zammı için belirleyici olan enflasyon verilerinden ikisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak, ağustos ayında ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. Buna göre 2 aylık kümülatif fark yüzde 5,77 oldu.