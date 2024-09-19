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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Merak edilen oranlar açıklandı! 4 hesapta kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:38

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Merak edilen oranlar açıklandı! 4 hesapta kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşı tablosu

Son dakika haberi: Temmuz 2024'te yüzde 19,31 zamlanan memur maaşı, Ocak 2025'te tekrar artacak. Memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı burada kritik verilerden biri. Söz konusu enflasyon verilerine ilişkin Merkez Bankası, hükümet, piyasa ve AA ekonomistleri yıl sonu beklentilerini açıkladı. Peki söz konusu beklentilere göre memur zammı ne kadar olacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak? İşte öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis ve teknisyen dahil tüm meslek gruplarında yeni memur maaşları ve destek ödemeleri...

SÜMEYYE TUNCER
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Merak edilen oranlar açıklandı! 4 hesapta kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşı tablosu

Son dakika haberleri: Yılda 2 kez zam alan memur maaşı için merak edilen veriler belli oldu. Söz konusu veriler ışığında Ocak ayında memur zammı ve maaşlarının ne kadar olabileceği hesaplandı. İşte 4 hesaba göre öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis ve teknisyen dahil tüm meslek grupların yeni maaş tablosu…

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Merak edilen oranlar açıklandı! 4 hesapta kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşı tablosu

MEMUR ZAMMI HESABI İÇİN VERİLER GELİYOR

Memur zammı için belirleyici olan enflasyon verilerinden ikisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak, ağustos ayında ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. Buna göre 2 aylık kümülatif fark yüzde 5,77 oldu.

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MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Merak edilen oranlar açıklandı! 4 hesapta kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşı tablosu

Söz konusu oran, 2024'ün 2. yarısı için geçerli olan yüzde 10 oranındaki toplu sözleşme zammının altında kaldığı için bir fark oluşturamadı. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve toplu sözleşme zammını eklenmesiyle nihai memur zammı belli olacak.

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Merak edilen oranlar açıklandı! 4 hesapta kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşı tablosu

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Merak edilen oranlar açıklandı! 4 hesapta kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşı tablosu

2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 10 olarak uygulanıyor. 2025 Ocak döneminde ise yüzde 6 olacak.

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