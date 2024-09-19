Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
13:38
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Merak edilen oranlar açıklandı! 4 hesapta kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşı tablosu
Son dakika haberi: Temmuz 2024'te yüzde 19,31 zamlanan memur maaşı, Ocak 2025'te tekrar artacak. Memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı burada kritik verilerden biri. Söz konusu enflasyon verilerine ilişkin Merkez Bankası, hükümet, piyasa ve AA ekonomistleri yıl sonu beklentilerini açıkladı. Peki söz konusu beklentilere göre memur zammı ne kadar olacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak? İşte öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis ve teknisyen dahil tüm meslek gruplarında yeni memur maaşları ve destek ödemeleri...