Memura 2024 müjdesi: Hem maaş hem mesaisi artacak! İşte 2024 memur maaş düzenlemesi...

Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise 34 bin 389 lira olacak. Öğretmen maaşı 26 bin 642 liradan 39 bin 963 liraya, üniversite mezunu hemşire maaşı 26 bin 428 liradan 39 bin 642 liraya, polis memuru 29 bin 512 liradan 44 bin 268 liraya, mühendis 33 bin 109 liradan 49 bin 663 liraya yükselecek.



