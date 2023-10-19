Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:32
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
07:37
Memura 2024 müjdesi: Hem maaş hem mesaisi artacak! İşte 2024 memur maaş düzenlemesi...
Memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zam yüzde 50'ye ulaşırken, 2024 bütçesine göre fazla mesaileri ikiye katlanacak, yurtiçi tazminat, harcırahı da artacak. Memurların fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıktı. Gündelik tazminat, harcırah tutarı da en alt kademeli memurda 400 lira, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolar için de 465 liraya yükselecek.