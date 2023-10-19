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Haberler Galeri Memura 2024 müjdesi: Hem maaş hem mesaisi artacak! İşte 2024 memur maaş düzenlemesi...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:37

Memura 2024 müjdesi: Hem maaş hem mesaisi artacak! İşte 2024 memur maaş düzenlemesi...

Memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zam yüzde 50'ye ulaşırken, 2024 bütçesine göre fazla mesaileri ikiye katlanacak, yurtiçi tazminat, harcırahı da artacak. Memurların fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıktı. Gündelik tazminat, harcırah tutarı da en alt kademeli memurda 400 lira, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolar için de 465 liraya yükselecek.

HAZAL ATEŞ
Memura 2024 müjdesi: Hem maaş hem mesaisi artacak! İşte 2024 memur maaş düzenlemesi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini açıklarken, yeni yılda en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25 liraya yükselecek.

Memura 2024 müjdesi: Hem maaş hem mesaisi artacak! İşte 2024 memur maaş düzenlemesi...

Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise 34 bin 389 lira olacak. Öğretmen maaşı 26 bin 642 liradan 39 bin 963 liraya, üniversite mezunu hemşire maaşı 26 bin 428 liradan 39 bin 642 liraya, polis memuru 29 bin 512 liradan 44 bin 268 liraya, mühendis 33 bin 109 liradan 49 bin 663 liraya yükselecek.

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Memura 2024 müjdesi: Hem maaş hem mesaisi artacak! İşte 2024 memur maaş düzenlemesi...

Memur ve emeklileri toplu sözleşme zammında ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Memura 2024 müjdesi: Hem maaş hem mesaisi artacak! İşte 2024 memur maaş düzenlemesi...

Memura da yüzde 18 enflasyon farkı, 15 toplu sözleşme artışıyla yüzde 35.73 zammı kesinleşti. Eylül sonu itibariyle bu oran yüzde 18'i aşarken, net rakam ekim, kasım, aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

Memura 2024 müjdesi: Hem maaş hem mesaisi artacak! İşte 2024 memur maaş düzenlemesi...

FAZLA MESAİ İKİYE KATLANDI

Meclis'e sunulan 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifinde bütçesine göre, memurların saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıkıyor.

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