Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 16:26

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte atılacak 5 adım: Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı kararı için nefesler tutuldu. Haziran 2023 Merkez Bankası toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın gerçekleşecek. 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta' ve 'Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasına girdi. Ekonomistler, bu kararın 2023 yılının en kritik faiz kararı olacağı yönünde görüş bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında koordinasyona dikkat çekerek yeni dönemin hedefini açıkladı. Öte yandan faiz karar metni yönemin para politikasına ışık tutacağından piyasaların radarında yer alacak. İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ve yeni dönemde atılacak 5 adım...