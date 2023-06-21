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Haberler Galeri Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte atılacak 5 adım: Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 16:26

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte atılacak 5 adım: Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı kararı için nefesler tutuldu. Haziran 2023 Merkez Bankası toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın gerçekleşecek. 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta' ve 'Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasına girdi. Ekonomistler, bu kararın 2023 yılının en kritik faiz kararı olacağı yönünde görüş bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında koordinasyona dikkat çekerek yeni dönemin hedefini açıkladı. Öte yandan faiz karar metni yönemin para politikasına ışık tutacağından piyasaların radarında yer alacak. İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ve yeni dönemde atılacak 5 adım...

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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte atılacak 5 adım: Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberleri...Piyasalar için haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası faiz kararı oldu. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB'nin ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın faiz karar metninde kullanacağı dil yerli ve yabancı ekonomistlerin radarında yer alacak. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte atılacak 5 adım: Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılının en önemli Merkez Bankası toplantısı 22 Haziran Perşembe günü Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak. Faiz kararı yanında faiz karar metni merakla bekleniyor. Erkan'ın uluslararası normlara uygun, öngörülebirliği artıran bir dil kullanması bekleniyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte atılacak 5 adım: Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE MERKEZ BANKASI ARASINDA KOORDİNASYON TESİS EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi yönetimiyle ilgili, "Türkiye'nin artan refahından, büyüyen ve kalkınan ekonomisinden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı almasını temin edeceğiz. Ekonomi yönetimimize bu noktada çok ağır sorumluluklar yükledik. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankamız arasında koordinasyonu tesis ettik. Güçlü, uyumlu, yetkin bir ekip kurduk" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte atılacak 5 adım: Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

HEDEF DÜŞÜK ENFLASYON, DÜŞÜK FAİZ

Merkez Bankası para politikasının etkinliğini artıracak adımlar atacak. Yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yüksek koordinasyonla beraber çalışacak. İşte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve temel ilkeleri:

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte atılacak 5 adım: Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
  1. Küresel ve yurt içi gelişmeler beraber ele alınarak rasyonellik ilkesi doğrultusunda karar alınacak.
  2. Merkez Bankası iletişim kanallarını güçlendirerek iktisat biliminin gereklileriyle açık ve şeffaflık içinde adımlar atacak. Böylece yerli-yabancı yatırımcılar atılacak adımların neden-niçin yapıldığını net bir şekilde görebilecek.
  3. Faiz karar metninde öngörülebilirliği artıran mesajlar verilecek.
  4. Merkez Bankası, uluslararası normlara uygun bir dil kullanarak yabancı yatırımcılar için güveni tesis edecek.
  5. İş dünyası ve çalışma hayatı temsilcileriyle sık sık istişare toplantıları düzenlenecek

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