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Haberler Galeri MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:01

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi

Bankada parası olanlar mevduat faiz oranları için değişen rakamları takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayında faizleri sabit tuttuğunu açıkladı. Bankanın aralık ayında alacağı karar tüm piyasalar için belirleyici olacak. En yüksek mevduat faizi oranını hangi banka veriyor? 100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizleri

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi

Birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin gündeminde altın ve borsayla beraber mevduat faizleri de var. Bankalar dönem dönem mevduat faiz oranları için güncelleme yapıyor. Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor. İşte 100 bin liranın 32 günlük getirisi…

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi

FATİH KARAHAN'DAN TL MEVDUAT AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Karahan, Türk Lirası (TL) mevduatın toplam mevduat içindeki payının, Ağustos 2023'ten bu yana 25,7 puan artarak 2 Aralık 2024'te yüzde 57,3'e yükseldiğini açıkladı.

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MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:
1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,51
3 aya kadar vadede yüzde 59,16
6 aya kadar vadede yüzde 51,27
1 yıla kadar vadede yüzde 47,56
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36,46

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi

100 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

ON Plus
Faiz oranı: Yüzde 56
Net kazanç: 4.406,56 TL
Vade sonu tutar: 104.406,56 TL

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi

TEB
Faiz oranı: Yüzde 53
Net kazanç: 4.170,49 TL
Vade sonu tutar: 104.170,49 TL

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