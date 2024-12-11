MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi

Birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin gündeminde altın ve borsayla beraber mevduat faizleri de var. Bankalar dönem dönem mevduat faiz oranları için güncelleme yapıyor. Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor. İşte 100 bin liranın 32 günlük getirisi…