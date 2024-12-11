Giriş Tarihi: 11.12.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024
16:01
MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi
Bankada parası olanlar mevduat faiz oranları için değişen rakamları takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayında faizleri sabit tuttuğunu açıkladı. Bankanın aralık ayında alacağı karar tüm piyasalar için belirleyici olacak. En yüksek mevduat faizi oranını hangi banka veriyor? 100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizleri…