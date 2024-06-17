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Haberler Galeri Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı! 17 kamu kurumu 62.996 işçi ve memur alımı yapacak!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:29

Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı! 17 kamu kurumu 62.996 işçi ve memur alımı yapacak!

17 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de ve kurum sitelerinde yayımlandı. Buna göre 3 bakanlık, 9 üniversite, 3 belediye, YÖK ve Jandarma Genel Komutanlığı toplamda 62.996 personel alımı yapacak. Uzman erbaş ve doktor başta olmak üzere en çok personel alımı yapılacak pozisyonlar belli oldu. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda işçi ve memur alımı (personel alımı) yapacak? İşte detaylar...

Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 62.996 işçi ve memur alımı yapacak!

Memur olmak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanan 17 personel alımı ilanına göre kamuya 62.996 personel alımı yapacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından yapılacak alımlarda hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı olacak? Merak edilenler yanıt buldu.

Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 62.996 işçi ve memur alımı yapacak!

KAMUYA 62.996 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

17 kamu kurumu tarafından yapılacak 62.996 personel alımı için başvuru şartları ve tarihler yayımlandı. 3 bakanlık, 9 üniversite, 3 belediye, YÖK ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak alımları memur olmak isteyenler için derledik.

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Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 62.996 işçi ve memur alımı yapacak!

17 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

17 kamu kuruluşu toplamda 62.996 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK, Karabağlar Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Atabağı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, YÖK, Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Harran Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 62.996 işçi ve memur alımı yapacak!

ADALET BAKANLIĞI 50 MEMUR ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne sözlü sınav ve mülakat ile 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 62.996 işçi ve memur alımı yapacak!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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