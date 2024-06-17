Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 62.996 işçi ve memur alımı yapacak!

Memur olmak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanan 17 personel alımı ilanına göre kamuya 62.996 personel alımı yapacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından yapılacak alımlarda hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı olacak? Merak edilenler yanıt buldu.