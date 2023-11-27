Rusya ve Türkiye doğalgaz merkezi için yol haritasında anlaştı: Trakya 2024’te merkez olacak

Trakya bölgesine kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi, üretici ülkelerin de enerji ihracatının artırılması için Topraklarında 7 ayrı doğalgaz hattı, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası bulunan Türkiye'nin gaz merkez Novak, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, gaz merkezi konusunda Rus ve Türk şirketleri arasında yakın işbirliği bulunduğunu, Türk heyetinin St. Petersburg' 7 AYRI HAT GEÇİYOR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ayın başlarında St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rus en RUSYA – TÜRKİYE DOĞALGAZ BORU HATTI (BATI HATTI): Türkiye'ye Bulgaristan sınırında Malkoçlar'dan giren ve İstanbul'dan geçerek Ankara'ya ulaşan Rusya-Türk DOĞU ANADOLU DOĞALGAZ ANA İLETİM HATTI (İRAN – TÜRKİYE): İran doğalgazının Türkiye'ye arzı amacıyla devreye alınan hat, Doğubayazıt'tan başlayıp Erzurum, TRANS-ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP): Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınmasını sağlıyor. TANAP'tan sağlanan doğalgaz akış miktarı