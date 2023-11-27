Rusya ve Türkiye doğalgaz merkezi için yol haritasında anlaştı: Trakya 2024’te merkez olacak

7 AYRI HAT GEÇİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ayın başlarında St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rus enerji şirketi Gazprom'la Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Gazprom'la ve bu projedeki ortaklarımızla özellikle elektronik bir ticaret platformu kurulmasını istişare ediyoruz. Bunun çok uzun bir süre almayacağına inanıyorum. Umuyorum yaklaşık bir yıl içerisinde bu ticaret platformunu kurmuş oluruz" dedi. Topraklarından 7 ayrı doğalgaz hattı geçen Türkiye, gaz tedariki ve iletimi için şu hatlara sahip: