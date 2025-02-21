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Haberler Galeri SABAH, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kalbine girdi: Mega projede sona gelindi! İlk elektrik ne zaman üretilecek?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 06:37

SABAH, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kalbine girdi: Mega projede sona gelindi! İlk elektrik ne zaman üretilecek?

Yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım bedeli ile tek başına Türkiye'nin en büyük enerji yatırımı olma özelliğini taşıyan Akkuyu'nun her yerinde on binlerce kişinin gayretleriyle yürütülen hummalı bir çalışma var. Santralin ana omurgasını oluşturan reaktörler, göğe yükselmiş durumda. Planlı şekilde sürdürüldüğü gözlemlenen çalışmalar ile reaktörlerin yardımcı elemanlarının montaj işlemleri yapılıyor. Bir yandan inşaatın geri kalanının hızla tamamlanması için uğraş verilirken diğer yandan da santralin devreye ve işletmeye alınmasının test çalışmaları yapılıyor. Akkuyu Nükleer Santrali, inşaatı dünya çapında teknolojik operasyonlara da sahne oluyor. Yüksek güvenlik ve sıkı disiplinin dikkati çektiği santral sahasında iş güvenliği önlemleri de en üst seviyede tutuluyor.

YUSUF ÖZDEMİR
SABAH, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kalbine girdi: Mega projede sona gelindi! İlk elektrik ne zaman üretilecek?

Türkiye'yi Nükleer enerji üretebilen ülkeler arasına dahil edecek ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona gelindi. Mega projede, ilk elektriği üretecek birinci ünitede test çalışmalarına başlandı.

SABAH, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kalbine girdi: Mega projede sona gelindi! İlk elektrik ne zaman üretilecek?

Birinci ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların soğutulmasını sağlayacak su pompalama istasyonu da çalışır hâle getirildi. İkinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerdeki makine ve ekipmanların montaj çalışmaları ise planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor. 30 binden fazla personel ve 2 bin 500 iş makinası ile 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğü dev projedeki altyapıyı oluşturan 560 yapı ve tesisin yapımı da tamamlandı. Akkuyu A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu'da üretilecek ilk elektriği, 2025'in sonuna kadar Türkiye sistemine vermeyi planladıklarını söyledi.

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SABAH, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kalbine girdi: Mega projede sona gelindi! İlk elektrik ne zaman üretilecek?

Akkuyu Nükleer Santrali, kapılarını SABAH'a açtı. Santrali inşa eden Rus Rasatom şirketinin üst düzey yetkililerinin inşaat sahasında brifing verdiği SABAH, santralin kalbi olarak kabul edilen reaktörün içine girip projedeki son durumu gözlemledi:

SABAH, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kalbine girdi: Mega projede sona gelindi! İlk elektrik ne zaman üretilecek?

TÜM ALTYAPI TAMAM

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali Projesi'nde çalışmalar son sürat devam ediyor. 30 binden fazla personel ve 2 bin 500 iş makinası ile 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğü dev projedeki altyapıyı oluşturan 560 yapı ve tesisin inşaatı tamamlandı.

SABAH, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kalbine girdi: Mega projede sona gelindi! İlk elektrik ne zaman üretilecek?

İLK ÜNİTEDE TESTLER BAŞLADI

Millî enerji ve maden politikaları ile enerjide Türkiye'nin kaderini değiştiren adımları hayata geçiren eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde temeli atılan ve ana omurgası toplam 4800 MW kurulu güçten oluşan dört ünitenin bulunduğu santraldeki ilk ünitede, makine ve ekipman montajları tamamlanarak test çalışmalarına başlandı.

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