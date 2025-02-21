SABAH, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kalbine girdi: Mega projede sona gelindi! İlk elektrik ne zaman üretilecek?

Birinci ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların soğutulmasını sağlayacak su pompalama istasyonu da çalışır hâle getirildi. İkinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerdeki makine ve ekipmanların montaj çalışmaları ise planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor. 30 binden fazla personel ve 2 bin 500 iş makinası ile 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğü dev projedeki altyapıyı oluşturan 560 yapı ve tesisin yapımı da tamamlandı. Akkuyu A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu'da üretilecek ilk elektriği, 2025'in sonuna kadar Türkiye sistemine vermeyi planladıklarını söyledi.