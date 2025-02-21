Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
06:37
SABAH, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kalbine girdi: Mega projede sona gelindi! İlk elektrik ne zaman üretilecek?
Yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım bedeli ile tek başına Türkiye'nin en büyük enerji yatırımı olma özelliğini taşıyan Akkuyu'nun her yerinde on binlerce kişinin gayretleriyle yürütülen hummalı bir çalışma var. Santralin ana omurgasını oluşturan reaktörler, göğe yükselmiş durumda. Planlı şekilde sürdürüldüğü gözlemlenen çalışmalar ile reaktörlerin yardımcı elemanlarının montaj işlemleri yapılıyor. Bir yandan inşaatın geri kalanının hızla tamamlanması için uğraş verilirken diğer yandan da santralin devreye ve işletmeye alınmasının test çalışmaları yapılıyor. Akkuyu Nükleer Santrali, inşaatı dünya çapında teknolojik operasyonlara da sahne oluyor. Yüksek güvenlik ve sıkı disiplinin dikkati çektiği santral sahasında iş güvenliği önlemleri de en üst seviyede tutuluyor.