Sanayinin başkentine yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu tarihi açıkladı: Temeli cumartesi günü atılacak

8,5 KİLOMETRE, 18 İSTASYON

Toplam 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyondan ve bir depo sahasından oluşacak projenin, Kocaeli'nin en yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattına hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu şekilde devam etti:

"Projenin ilk etabı, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ın yeşil alanlarını kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra, Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak. İlk yılında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek hattımızın yolcu sayısının 500 bine ulaşacağını öngörüyoruz."