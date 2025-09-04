Giriş Tarihi: 04.09.2025 12:32
Sanayinin başkentine yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu tarihi açıkladı: Temeli cumartesi günü atılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Eylül Cumartesi günü Körfezray Metrosu'nun temelinin atılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Toplam 28,5 kilometrelik çift hat ve 18 istasyondan oluşacak proje, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattına hizmet verecek. İlk etap, Tüpraş Petkim'den başlayarak, kent merkezine ulaşacak, Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak" dedi.