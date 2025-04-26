Seyahat süresi 145 dakikadan 50 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin Kalkınma Yolu’ndaki rolünü güçlendirecek

KARAMAN-ULUKIŞLA HIZLI TREN HATTI'NIN YÜK POTANSİYELİ YILLIK 33,48 MİLYON TON OLACAK
Projenin detaylarını paylaşan Bakan Uraloğlu, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Projemiz kapsamında Karaman Garı'nın devamında; Sudurağı, Ayrancı, Ereğli, Çakmak ve Ulukışla İstasyonları olmak üzere 5 istasyon bulunuyor. Ayrıca 2 adet tünel, 52 alt ve üst geçit ile 15 köprü ve 147 menfez de inşa ediyoruz. Hattımızın yük potansiyeli yıllık 33,48 milyon ton, yolcu potansiyeli ise 2,73 milyon yolcu olacak. Projemizin tamamlanmasıyla, Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 145 dakikadan 50 dakikaya düşecek. Böylece ülkemizin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde hızlı tren ağını güçlendireceğiz. Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da sağlamış olacağız."
Hattın devamında Ulukışla-Yenice arasında şimdilik mevcut hatla, yakın gelecekte de inşa edilecek olan Hızlı Tren Hattı ile başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye ve Gaziantep'teki üretim ve lojistik merkezlere ulaşacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu merkezlerin Anadolu ile bağlantısını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması, bu hattın bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısını daha da artıracak. Ayrıca hattımızın tamamlanmasıyla Mersin'den hareket eden bir hızlı tren, Karaman, Konya ve Ankara üzerinden İstanbul'a ya da Afyon üzerinden İzmir'e de ulaşabilecek." şeklinde konuştu.