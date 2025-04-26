Seyahat süresi 145 dakikadan 50 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin Kalkınma Yolu’ndaki rolünü güçlendirecek

"SON 23 YILDA DEMİRYOLLARINA YAKLAŞIK 63 MİLYAR DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Uraloğlu, projelerle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hâle getirmeyi planladıklarını dile getirdi. 2002-2025 yılları arasında Türkiye'de demiryollarında ciddi yatırım, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son 23 yılda demiryollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik."

Hatların 8 bin 46 kilometre ile yaklaşık yüzde 60'nı sinyalli, 7 bin 274 kilometre ile yarısından fazlasını elektrikli hale getirdiklerini de ifade eden Uraloğlu, "Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık. İlk olarak 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattını sonrasında Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya Karaman ve Son olarak Ankara-Sivas hatları takip etti." dedi.