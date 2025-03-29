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Haberler Galeri SON DAKİKA: 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:31

SON DAKİKA: 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi kampanyalarında Mart dönemi sona eriyor. Vatandaşlar tarafından yoğun talep gösterilen, maliyet ve erişim kolaylığı avantajı sağlayan faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Nisan ayında da devam etmesi beklenen 0 faizli kredi kampanyaları için yeni rakamlar ve detaylar belli oldu. Sıfır faizli kredi için tavan rakamda belli oldu. Buna göre faizsiz kredi için tavan rakam 75 bin lira olarak belirlendi. Faizsiz kredi veren bankalar ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediliyor. İşte sıfır faizli kredi veren bankalar ve merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

Son dakika haberleri...Faiz ödemeden kredi çekmek isteyenler dikkat! Faizsiz kredi kampanyaları son sürat devam ediyor. Bankalar yeni müşteri çekebilmek için rakamları artırdı. Artan rekabet sonrasında sıfır faizli kredi kampanyaları için yeni rakam 75 bin lira olarak açıklandı. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

ŞUBESİZ ANINDA CEPTE FAİZSİZ KREDİ...

Sıfır faizli kredi vatandaşlara maliyet avantajı sağlıyor. Fakat sağladığı tek avantaj maliyet değil. Faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara aynı zamanda erişim kolaylığı da sağlıyor. Yani vatandaşların 0 faizli kredi çekmek için şubelere gitmesine gerek kalmıyor. Faizsiz kredi için vatandaşlar dijital bankacılık uygulamaları üzerinden banka müşterisi olabiliyor ve kredi başvurusu yapabiliyor. Onaylanan 0 faizli krediler vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.

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SON DAKİKA: 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Sıfır faizli kredi için bankalar bazı koşullar öne sürebiliyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Yani faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için o bankanın yeni müşterisi olunması gerekiyor. Diğer bir koşul ise findeks notu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bazı bankalar 0 faizli kredi kampanyasından yararlandırmak için findeks notunun yüksek olmasını talep edebiliyor.

SON DAKİKA: 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

SON DAKİKA: 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 25.000 TL finansman imkanı sunuluyor.