SON DAKİKA: 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
12:31
Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi kampanyalarında Mart dönemi sona eriyor. Vatandaşlar tarafından yoğun talep gösterilen, maliyet ve erişim kolaylığı avantajı sağlayan faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Nisan ayında da devam etmesi beklenen 0 faizli kredi kampanyaları için yeni rakamlar ve detaylar belli oldu. Sıfır faizli kredi için tavan rakamda belli oldu. Buna göre faizsiz kredi için tavan rakam 75 bin lira olarak belirlendi. Faizsiz kredi veren bankalar ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediliyor. İşte sıfır faizli kredi veren bankalar ve merak edilen detaylar...