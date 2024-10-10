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Haberler Galeri SON DAKİKA: Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi: 3,7 milyar lira ödenecek
Giriş Tarihi: 10.10.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:54

SON DAKİKA: Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi: 3,7 milyar lira ödenecek

Son dakika haberi: Aile destek ödemesi ne zaman yatacak sorusu cevap buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile desteği hakkında yaptığı açıklamada beklenen haberi verdi. Buna göre aile destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor. Bu ay toplamda 3,7 milyar lira ödeme yapılacağını bildiren Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlattı.

SON DAKİKA: Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi: 3,7 milyar lira ödenecek

Son dakika haberleri: Aile destek ödemesi bugün hesaplara aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili açıklamasında bu ay toplamda 3,7 milyar TL aile destek ödemesi yapacaklarını bildirdi.

SON DAKİKA: Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi: 3,7 milyar lira ödenecek

'TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI' ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARA YATIRILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

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SON DAKİKA: Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi: 3,7 milyar lira ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı.

Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle hanelere toplam 99,6 milyar lira destek sağladıklarını bildirerek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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