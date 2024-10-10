Giriş Tarihi: 10.10.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
11:54
SON DAKİKA: Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi: 3,7 milyar lira ödenecek
Son dakika haberi: Aile destek ödemesi ne zaman yatacak sorusu cevap buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile desteği hakkında yaptığı açıklamada beklenen haberi verdi. Buna göre aile destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor. Bu ay toplamda 3,7 milyar lira ödeme yapılacağını bildiren Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlattı.