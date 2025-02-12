Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:54
SON DAKİKA: AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattı! Rakamlar şaşırttı: 699 liradan başlayan fiyatlarla...
Son dakika haberi...AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. Buna göre AJET yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere 100 bin bileti 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Peki indirimli uçak bileti hangi tarihleri kapsıyor? Ucuz uçak bileti almak isteyenler bu kampanyadan nasıl yararlanabilir? İşte indirimli uçak bileti hakkında merak edilenler...