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Haberler Galeri SON DAKİKA: AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattı! Rakamlar şaşırttı: 699 liradan başlayan fiyatlarla...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:54

SON DAKİKA: AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattı! Rakamlar şaşırttı: 699 liradan başlayan fiyatlarla...

Son dakika haberi...AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. Buna göre AJET yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere 100 bin bileti 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Peki indirimli uçak bileti hangi tarihleri kapsıyor? Ucuz uçak bileti almak isteyenler bu kampanyadan nasıl yararlanabilir? İşte indirimli uçak bileti hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattı! Rakamlar şaşırttı: 699 liradan başlayan fiyatlarla...

Son dakika haberleri...AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattığını duyurdu. 100 bin indirimli uçak bileti 699 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Biletler yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

SON DAKİKA: AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattı! Rakamlar şaşırttı: 699 liradan başlayan fiyatlarla...

İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli biletleri, 12 Şubat saat 11.00'den 13 Şubat saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 24 Şubat-25 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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SON DAKİKA: AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattı! Rakamlar şaşırttı: 699 liradan başlayan fiyatlarla...

AJET'İN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA, 100 BİN KOLTUK SATIŞI YAPILACAK

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

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