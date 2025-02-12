SON DAKİKA: AJET indirimli uçak bileti kampanyası başlattı! Rakamlar şaşırttı: 699 liradan başlayan fiyatlarla...

AJET'İN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA, 100 BİN KOLTUK SATIŞI YAPILACAK

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.