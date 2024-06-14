Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:57
SON DAKİKA: Bakan Göktaş 'Hesaplara aktarıyoruz' diyerek duyurdu: Tam 180 milyon TL...
Son dakika haberi: Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemeleri Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Buna göre Mayıs ayı içerisinde resmi nikahlarını gerçekleştiren 1203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.