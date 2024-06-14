SON DAKİKA: Bakan Göktaş ’Hesaplara aktarıyoruz’ diyerek duyurdu: Tam 180 milyon TL...

'180 MİLYON 450 BİN TL ÖDEME YAPACAĞIZ'

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvuru yaptığını belirterek, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençleri yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Desteğimizde ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimizin hesaplarına yatırmıştık. İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikahlarını gerçekleştiren 1203 çiftimize toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacağız" dedi.