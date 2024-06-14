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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Göktaş 'Hesaplara aktarıyoruz' diyerek duyurdu: Tam 180 milyon TL...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:57

SON DAKİKA: Bakan Göktaş 'Hesaplara aktarıyoruz' diyerek duyurdu: Tam 180 milyon TL...

Son dakika haberi: Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemeleri Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Buna göre Mayıs ayı içerisinde resmi nikahlarını gerçekleştiren 1203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş ’Hesaplara aktarıyoruz’ diyerek duyurdu: Tam 180 milyon TL...

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirterek, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş ’Hesaplara aktarıyoruz’ diyerek duyurdu: Tam 180 milyon TL...

AİLE VE GENÇLİK FONU'NDA İKİNCİ ETAP ÖDEMELERİ BUGÜN YATIRILIYOR

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını belirterek, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini ifade etti. Bakan Göktaş, projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını desteklediklerinin altını çizdi. Söz konusu projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla 'www.aile.gov.tr' adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarının bilgisini verdi.

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş ’Hesaplara aktarıyoruz’ diyerek duyurdu: Tam 180 milyon TL...

'180 MİLYON 450 BİN TL ÖDEME YAPACAĞIZ'

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvuru yaptığını belirterek, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençleri yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Desteğimizde ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimizin hesaplarına yatırmıştık. İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikahlarını gerçekleştiren 1203 çiftimize toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacağız" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş ’Hesaplara aktarıyoruz’ diyerek duyurdu: Tam 180 milyon TL...

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru yapan ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, söz konusu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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