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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:29

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ VE BEKLENTİLERDEKİ OLUMLU SEYİR DEVAM EDECEK"

Paylaşımında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye işaret eden Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 5 ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."

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