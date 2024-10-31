SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ VE BEKLENTİLERDEKİ OLUMLU SEYİR DEVAM EDECEK"

Paylaşımında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye işaret eden Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 5 ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."