Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
11:29
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek." dedi.