SON DAKİKA: Bakan Yumaklı’dan dikkat çeken hileli ürün açıklaması: 16 bin uygunsuzluk tespit ettik!

"KAMUOYUNA BU DUYURULARIMIZI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bir gazetecinin, "2021 yılındaki tespitler yeni yayınlandı gibi bazı eleştiriler var." şeklindeki sözleri üzerine Bakan Yumaklı, "Bu bir süreç yani o önceki dönemde yine metodolojik olarak bunlar yapılıyordu ancak her işletmenin bizim tespitlerimiz sonrası, kendilerine yapılan bildirimden sonra yasal hakları var. Yani bunlara itiraz etme hakkı, yeniden analiz edilmesini isteme hakkı vesaire gibi dolayısıyla biz o sürecin tamamlanması gerçekleşmiş olanların duyurusunu yapıyoruz. Bu şekilde de yapmaya devam edeceğiz. Yani oradaki önceki yıllardan gelme konusu bizim sürecimizle ilgili değil. Bu konuda firmaların, kurumların kendi yasal haklarını kullanması. Çok sık gerçekleşen bir şey değil açıkçası. Dolayısıyla biz kamuoyuna bu duyurularımızı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yumaklı, bir başka gazetecinin "Yayınladığınız sitelerde halen satışları devam eden ürünler, gıdalar var. Bunların satışının devam etmesi normal midir?" sorusun ise şöyle yanıtladı:

"Biz kontrollerimizi yaptığımızda herhangi bir ürünün satışı aşamasında o parti eğer bir uygunsuzluğa sahipse onunla ilgili gerekli uygulamaları yapıyoruz. Yani tespit ve analizden sonra onların piyasadan çekilmesi, imha edilmesi gibi hususlar gerçekleşiyor. Ancak her üretimin de bütün partilerinin aynı içeriğe sahip olacağı anlamına gelmiyor, dolayısıyla herhangi bir uygunsuzluk içermeyen ürünlerin satışı ebetteki devam edecek. Bu mücadele hem bizler hem vatandaşlarımız hem de tüketicinin bütün haklarına riayet eden üreticilerimizle birlikte yürüteceğimiz bir mücadele; toplamda bütün işletmelerimizi aynı kefeye koymak gibi bir yanlışa düşmemek gerek. Ancak vatandaşımızın sağlığını tehlikeye düşürecek gıda üretimlerinin ya da uygulamalar veya etiketinde yazdığı şekilde o ürünü üretmeyip de üreticinin yanıltılmasına sebep olacak hususlara da herhangi bir toleransımız olmayacak."