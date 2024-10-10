Giriş Tarihi: 10.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
12:56
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken hileli ürün açıklaması: 16 bin uygunsuzluk tespit ettik!
Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamuoyunda büyük tepkilere sebep olan hileli ürünler hakkında açıklamada bulundu. Güvenilir gıdaya ulaşma konusunda denetimlerin sıklıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu yıl 1 milyona yakın denetim yaptık. 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 800 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladık. Bunlardan 368'i için savcılıklara suç duyurusunda bulunduk." dedi.