Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:31

SON DAKİKA: Emekliye üçlü zam! Hesaplama kök aylık üzerinden yapılacak: İşte olası senaryolar

SON DAKİKA HABERLERİ: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranını netleştirecek 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları da en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin çalışmayı tamamladı. Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon farkı ile birlikte emeklilere üçlü bir zam planlanıyor. Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak. İşte olası senaryolar ve son dakika haberinin detayları...