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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekliye üçlü zam! Hesaplama kök aylık üzerinden yapılacak: İşte olası senaryolar
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:31

SON DAKİKA: Emekliye üçlü zam! Hesaplama kök aylık üzerinden yapılacak: İşte olası senaryolar

SON DAKİKA HABERLERİ: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranını netleştirecek 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları da en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin çalışmayı tamamladı. Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon farkı ile birlikte emeklilere üçlü bir zam planlanıyor. Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak. İşte olası senaryolar ve son dakika haberinin detayları...

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA: Emekliye üçlü zam! Hesaplama kök aylık üzerinden yapılacak: İşte olası senaryolar

SON DAKİKA HABERLERİ: Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte temmuz ayında emeklilere üçlü bir zam yapılması planlanıyor.

SON DAKİKA: Emekliye üçlü zam! Hesaplama kök aylık üzerinden yapılacak: İşte olası senaryolar

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olurken temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak.

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SON DAKİKA: Emekliye üçlü zam! Hesaplama kök aylık üzerinden yapılacak: İşte olası senaryolar

Örneğin, kök aylığı 3.500 liranın altında olanlara yüzde 50, 3.500 -5.500 lira arasındakilere yüzde 45, 5.500-7.500 lira arasındakilere yüzde 40, 7.500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek.

SON DAKİKA: Emekliye üçlü zam! Hesaplama kök aylık üzerinden yapılacak: İşte olası senaryolar

Yapılan zam sonrası kök aylığı 7.500 liranın altında kalanlar, yine 7.500 lira aylık almaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılacak kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan belirgin farkı da telafi edecek.

SON DAKİKA: Emekliye üçlü zam! Hesaplama kök aylık üzerinden yapılacak: İşte olası senaryolar

Memur ve emekli aylıklarına Ocak ayındaki yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı.

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