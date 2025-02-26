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Haberler Galeri SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi: 1.623 konut bir haftada satıldı! İşte kampanyanın detayları
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 10:18

SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi: 1.623 konut bir haftada satıldı! İşte kampanyanın detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 18 Şubat 2025 tarihinde duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat 2025'te gerçekleştirdiği basın toplantısında detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası", büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olan 1.623 adet ilk bir haftalık süre içinde satıldı.

SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi: 1.623 konut bir haftada satıldı! İşte kampanyanın detayları

Emlak Konut GYO'nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası", ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Hayalini kurduğu eve sahip olmak isteyenler, kampanya hakkında bilgi almak için müşteri hizmetleri ve web sitesi üzerinden kampanyaya yoğun talep oluştururken aileleriyle birlikte satış ofislerine de giderek detaylı bilgi aldı. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olarak 1.623 adeti ilk bir haftalık süre içinde satıldı.

SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi: 1.623 konut bir haftada satıldı! İşte kampanyanın detayları

SATIŞ OFİSLERİ, ÇAĞRI MERKEZİ VE WEB SİTESİNDE YOĞUNLUK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 19 Şubat'taki basın toplantısında, "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın sınırlı süreli ve sınırlı sayıda konut için geçerli olduğunu belirtmişti. Kampanyanın başlamasının ardından, 26 Şubat'a kadar geçen bir haftalık süreçte 213 bin 409 kişi, detaylı bilgi almak için form doldurdu. Ayrıca, müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi. Bununla birlikte satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı da 13 bini geçti.

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SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi: 1.623 konut bir haftada satıldı! İşte kampanyanın detayları
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SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi: 1.623 konut bir haftada satıldı! İşte kampanyanın detayları

EMLAK KONUT PROJELERİNE YOĞUN İLGİ

Emlak Konut GYO'nun "Kazançlı Yatırım Kampanyası"na başvuru yapan vatandaşlar, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları gibi projelere yoğun ilgi gösterdi.

SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi: 1.623 konut bir haftada satıldı! İşte kampanyanın detayları
EMLAK KONUT'UN SUNDUĞU 3 FİNANSMAN MODELİ
Emlak Konut GYO, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.
Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunulmakta.
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