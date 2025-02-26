SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi: 1.623 konut bir haftada satıldı! İşte kampanyanın detayları

Emlak Konut GYO'nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası", ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Hayalini kurduğu eve sahip olmak isteyenler, kampanya hakkında bilgi almak için müşteri hizmetleri ve web sitesi üzerinden kampanyaya yoğun talep oluştururken aileleriyle birlikte satış ofislerine de giderek detaylı bilgi aldı. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olarak 1.623 adeti ilk bir haftalık süre içinde satıldı.