Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
10:18
SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi: 1.623 konut bir haftada satıldı! İşte kampanyanın detayları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 18 Şubat 2025 tarihinde duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat 2025'te gerçekleştirdiği basın toplantısında detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası", büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olan 1.623 adet ilk bir haftalık süre içinde satıldı.