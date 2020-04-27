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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru şartları neler? 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL başvuru sorgulama

Son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru şartları neler? 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL başvuru sorgulama

ile ilgili süreç devam ederken konuyla ilgili son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Corona virüsü salgınına karşı dayanışma içerisinde mücadele verdiğimiz günlerde, maddi problemler yaşayan vatandaşlarımıza Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kamu bankaları tarafından 36 ay vadeli, 0,49 faiz oranıyla kredi imkanı sunuluyor. İhtiyaç sahiplerinin 10 bin TL'ye kadar kredi kullanmasına imkan tanıyan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden faydalanmak için birtakım şartların sağlanması ve bankaların ilgili sayfaları üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Peki Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli bu kredi imkanından kimler faydalanabilir? Bankaların online kanalları aracılığıyla sürdürülen başvuru sürecinin ardından talebi olumlu değerlendirilen ve banka tarafından kredi kullanımına uygun görülen kişiler yine online kanallar aracılığıyla kredilerini çekecek. Başvuru sürecine ilişkin "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanı sıra "6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredisi başvurusu sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?" konusunda da araştırmalar sürüyor. İşte kamu bankaları tarafından vatandaşların maddi zorluklarına yardımcı olmak amacıyla uygulanan destek kredisine ilişkin son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:09
Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

ile ilgili son dakika haberleri, süreçle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve kredi şartlarını sağladığını kontrol etmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bununla birlikte başvurularını tamamlayıp banka tarafından kendilerine SMS ile sonuç bildirimi bekleyenlerin de konuyla ilgili haberlere ilgisi yüksek. Henüz başvuruş gerçekleştirmeyenler "Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?" sorusunu merak ediyor. Bu süreçte ilgili bankalara çok sayıda başvuru gerçekleştirilirken hüz talebine yanıt alamayanlar tarafından yanıtı merak edilen soruların başında "Bireysel Temel İhtiyaç Deste Kredisi" başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır geliyor. Konuyla ilgili tüm detaylara yer verdiğimiz haberimizden Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru ve sonuç sorgulama süreçleri ile ilgili sorularınıza yanıt bulabilir, son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak.

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Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 faizli 36 ay vadeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

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