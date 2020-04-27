Son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru şartları neler? 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL başvuru sorgulama

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi ile ilgili süreç devam ederken konuyla ilgili son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Corona virüsü salgınına karşı dayanışma içerisinde mücadele verdiğimiz günlerde, maddi problemler yaşayan vatandaşlarımıza Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kamu bankaları tarafından 36 ay vadeli, 0,49 faiz oranıyla kredi imkanı sunuluyor. İhtiyaç sahiplerinin 10 bin TL'ye kadar kredi kullanmasına imkan tanıyan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden faydalanmak için birtakım şartların sağlanması ve bankaların ilgili sayfaları üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Peki Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli bu kredi imkanından kimler faydalanabilir? Bankaların online kanalları aracılığıyla sürdürülen başvuru sürecinin ardından talebi olumlu değerlendirilen ve banka tarafından kredi kullanımına uygun görülen kişiler yine online kanallar aracılığıyla kredilerini çekecek. Başvuru sürecine ilişkin "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanı sıra "6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredisi başvurusu sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?" konusunda da araştırmalar sürüyor. İşte kamu bankaları tarafından vatandaşların maddi zorluklarına yardımcı olmak amacıyla uygulanan destek kredisine ilişkin son dakika haberi…