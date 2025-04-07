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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kıdem tazminatı için dikkat! Bunu yapmak şart: Üstelik 4600 gün yetiyor
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 15:25

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı için dikkat! Bunu yapmak şart: Üstelik 4600 gün yetiyor

Son dakika haberi...Yasalara göre istifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak istisnaları var. SGK yazısı ile kıdem tazminatı alınıyor. 1999 öncesi için 3600 prim günü istenirken sonrası için 25 yıl bekleniyor. 2008 sonrası prim yeterli sayılıyor. Üstelik 4600 gün yetiyor. Ayrıca bu süreler sizi emekli ediyor. İşte kıdem tazminatı ve emeklilik için detaylar...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Kıdem tazminatı için dikkat! Bunu yapmak şart: Üstelik 4600 gün yetiyor

Son dakika haberleri...Emeklilik tarihini merak eden çalışanların bir diğer araştırdıkları konu ise kıdem tazminatı. Bilindiği gibi ülkemizde kıdem tazminatı alabilmek için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bununla birlikte tazminat alabilmek için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olmak da isteniyor. Dolayısıyla istifa ederek tazminat almak mümkün değil. Fakat istisnaları da var. 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince bu istisnalardan birisi de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Dolasıyla prim ve varsa yıl şartını tamamlayanlar isterlerse istifa ederek son iş yerlerinden en az 1 yıl çalışmış olma koşuluyla kıdem tazminatlarını alabiliyor.

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı için dikkat! Bunu yapmak şart: Üstelik 4600 gün yetiyor

İŞE GİRİŞE GÖRE PRİM ŞARTI

Bu noktada emeklilikte yaş dışındaki şartları işe giriş tarihi belirliyor. Bu tarihlere baktığımızda ise üç dönem karşımıza çıkıyor.

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SON DAKİKA: Kıdem tazminatı için dikkat! Bunu yapmak şart: Üstelik 4600 gün yetiyor

BİRİNCİ DÖNEM:

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için kıdem tazminatı almak için en az 3600 gün primin olması isteniyor. 10 yıllık primi olanlar istifa ederek son iş yerlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyor.

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı için dikkat! Bunu yapmak şart: Üstelik 4600 gün yetiyor

İKİNCİ DÖNEM:

İlk defa sigortalı olunan 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasını kapsayan bu dönemde ise iki farklı şart bulunuyor. Birincisi kadın ya da erkek çalışan fark etmeden 7 bin günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ise 7 bin günü tamamlayamayanlar için geçerli. Bu durumda 4500 günü tamamlayan ve ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren 25 yıl geçmiş olanlar ( 1999 girişliler için 25 yıl bu yıl 9 Eylül'de dolacak) yine istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı için dikkat! Bunu yapmak şart: Üstelik 4600 gün yetiyor

YIL ŞARTI ORTADAN KALKIYOR

ÜÇÜNCÜ DÖNEM:

01.05.2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar bu dönem kapsamına giriyor. Burada kıdem tazminatı alabilmek için prim şartı 7200 güne çıkıyor. Kadın erkek fark etmeden tüm sigortalılar 7200 günü doldurduklarında kıdem tazminatını alabiliyor.