Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
15:25
SON DAKİKA: Kıdem tazminatı için dikkat! Bunu yapmak şart: Üstelik 4600 gün yetiyor
Son dakika haberi...Yasalara göre istifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak istisnaları var. SGK yazısı ile kıdem tazminatı alınıyor. 1999 öncesi için 3600 prim günü istenirken sonrası için 25 yıl bekleniyor. 2008 sonrası prim yeterli sayılıyor. Üstelik 4600 gün yetiyor. Ayrıca bu süreler sizi emekli ediyor. İşte kıdem tazminatı ve emeklilik için detaylar...