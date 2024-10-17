Giriş Tarihi: 17.10.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
14:57
SON DAKİKA: TCMB politika faizini 7. kez sabit tuttu! Merkez Bankası sıkı duruşunu korudu
Son dakika haberi: Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB, politika faizini Ekim ayında da sabit tuttu. Böylece faiz oranı 7 aydır değişmeyerek yüzde 50 düzeyinde kaldı. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin son dönemdeki veriler ile arttığını belirten banka, sıkı duruşun süreceği ve ihtiyatlı duruşun devam edeceğini yineledi.