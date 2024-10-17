Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: TCMB politika faizini 7. kez sabit tuttu! Merkez Bankası sıkı duruşunu korudu
Giriş Tarihi: 17.10.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:57

SON DAKİKA: TCMB politika faizini 7. kez sabit tuttu! Merkez Bankası sıkı duruşunu korudu

Son dakika haberi: Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB, politika faizini Ekim ayında da sabit tuttu. Böylece faiz oranı 7 aydır değişmeyerek yüzde 50 düzeyinde kaldı. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin son dönemdeki veriler ile arttığını belirten banka, sıkı duruşun süreceği ve ihtiyatlı duruşun devam edeceğini yineledi.

SON DAKİKA: TCMB politika faizini 7. kez sabit tuttu! Merkez Bankası sıkı duruşunu korudu

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Peki karar metninde hangi mesajlar yer aldı? Merkez Bankası'nın açıklamaları ne tonda? İşte detaylar...

SON DAKİKA: TCMB politika faizini 7. kez sabit tuttu! Merkez Bankası sıkı duruşunu korudu

MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

TCMB, üst üste yedinci toplantısında da piyasaların beklediği şekilde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre haftalık repo faizi yüzde 50 olarak kaldı.

PPK metninde Eylül ayı enflasyonun beklentilerin üstünde gelmesine değinilerek, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: TCMB politika faizini 7. kez sabit tuttu! Merkez Bankası sıkı duruşunu korudu

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ BİR MİKTAR YÜKSELDİ"

Banka'nın açıklama metnine, "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır." ifadesi eklenerek, enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiği belirtildi.

SON DAKİKA: TCMB politika faizini 7. kez sabit tuttu! Merkez Bankası sıkı duruşunu korudu

PPK METNİNDE DEĞİŞEN İFADELER

Önceki metinde yer alan "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir" yönündeki ifade yerine "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir." cümlesi kullanıldı.

Karar metninde değişen yerler kırmızı renkle belirtilmiştir.

SON DAKİKA: TCMB politika faizini 7. kez sabit tuttu! Merkez Bankası sıkı duruşunu korudu

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

SON DAKİKA